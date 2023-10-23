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Белый старец из Бурятии приедет к детям в ДНР

Белый старец из Бурятии приедет к детям в ДНР
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Бурятия поздравит детей из Старобешевского района с Новым годом

Бурятия готовит новогоднюю программу для детей подшефного Старобешевского района ДНР. Большое мероприятие пройдёт в рамках акции «Женщины Бурятии — детям Донбасса».

В новогодние праздники в Старобешевском районе организуют представления для детей с участием бурятского Деда Мороза – Белого Старца. Детей познакомят с обычаями и традициями народов республики. Учащиеся начальных классов получат новогодние подарки из Бурятии.

По планам общественников, представлениями будут охвачены свыше 800 школьников, а сладкие подарки получат 1,5 тысячи детей, сообщили в администрации Старобешевского района.

Новый год в Бурятии отмечают дважды. Традиционный – в ночь 1 января. И буддийский – Сагаалган. Дата его празднования варьируется и зависит от лунных циклов. В 2024 году праздник отмечать будут 10 февраля.


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ДНР Новый год

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