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В Улан-Удэ две детские площадки варварски снесли из-за реконструкции тепломагистрали

В Улан-Удэ две детские площадки варварски снесли из-за реконструкции тепломагистрали
Общество,  Фото:ОНФ
Уничтоженные игровые зоны пообещали восстановить

В сентябре представители регионального отделения Народного фронта обнаружили, что из двух дворов в Улан-Удэ внезапно исчезли площадки для юных горожан. Турники и качели с первой, которая была на улице Пушкина, 5, обнаружили на другой – Трактовая. Рядом лежали части старой теплотрассы – лотки, бетонные плиты, трубы и задвижки.

Эту игровую зону когда-то сделали по инициативе депутата. Такая же печальная участь постигла ещё одну – её элементы покоились на той же стихийной свалке среди металлолома. Общественники выразили опасения, что если качели и сооружения решат установить заново, они уже не будут соответствовать техрегламенту.

Площадку на Пушкина, как выяснилось, демонтировали из-за ремонта теплотрассы. Предположительно, сделали это подрядчики. Средства, потраченные на строительство, оказались выброшенными на ветер.

Обнаружившие это активисты тут же сообщили обо всём в прокуратуру. «Считаем, что такое халатное и бесхозяйственное отношение необходимо пресекать на корню», – заявили они.

Надзорное ведомство обязало подрядную организацию убрать мусор и восстановить оборудование, снесённое столь варварским способом. Ей уже внесли соответствующее представление. В частности, компания должна вернуть площадку во двор на Пушкина, 5 и вывезти весь строительный хлам до 15 ноября. «Мы будем вести общественный контроль и проследим за полноценным восстановлением конструкций», – пообещали общественники.
детские площадки ремонт ОНФ

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