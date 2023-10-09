В прибрежном селе Бурятии восстановили 47-метровый мост

Его обновление вместе с ремонтом дороги обошлось в 280 миллионов





В прибайкальском селе Турунтаево завершается масштабная реконструкция моста протяжённостью 47 метров через реку Итанца. Он расположен на участке региональной трассы «Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино». Это одна из самых оживлённых транспортных артерий района. В райцентр идёт большой поток транспорта. Там находятся административные объекты, больница, школы и детские сады.Саму дорогу привели в порядок в прошлом году, а скоро в эксплуатацию введут и переправу. Как сообщили в Минтрансе РБ, подрядчику осталось демонтировать временный объезд и выполнить работы по обустройству. Сооружение восстанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».- Объект готов на 95%. Предстоит разобрать подъезды к временному мосту, который уже демонтировали. Также осталось уложить асфальт на пешеходной зоне и выполнить укрепительные работы по дамбе, – рассказал прораб компании-подрядчика Виктор Лисицкий.Ширина обновлённого моста – 15 метров, а грузоподъёмность – более 100 тонн.- Объект достаточно сложный, потому что трасса проходит по населённому пункту, а застройка очень узкая. Но, несмотря на все сложности, в прошлом году завершился ремонт дороги, в этом заканчиваем реконструкцию моста, – подчеркнул замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьёв.Всего на восстановление переправы и обновление четырёхкилометрового участка дороги выделили 280 миллионов рублей.