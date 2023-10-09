09 октября

08 октября

Популярное

В прибрежном селе Бурятии восстановили 47-метровый мост

В прибрежном селе Бурятии восстановили 47-метровый мост
Общество,  Фото:Минтранс Бурятии
Его обновление вместе с ремонтом дороги обошлось в 280 миллионов

В прибайкальском селе Турунтаево завершается масштабная реконструкция моста протяжённостью 47 метров через реку Итанца. Он расположен на участке региональной трассы «Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино». Это одна из самых оживлённых транспортных артерий района. В райцентр идёт большой поток транспорта. Там находятся административные объекты, больница, школы и детские сады.

Саму дорогу привели в порядок в прошлом году, а скоро в эксплуатацию введут и переправу. Как сообщили в Минтрансе РБ, подрядчику осталось демонтировать временный объезд и выполнить работы по обустройству. Сооружение восстанавливают в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

- Объект готов на 95%. Предстоит разобрать подъезды к временному мосту, который уже демонтировали. Также осталось уложить асфальт на пешеходной зоне и выполнить укрепительные работы по дамбе, – рассказал прораб компании-подрядчика Виктор Лисицкий.

Ширина обновлённого моста – 15 метров, а грузоподъёмность – более 100 тонн.

- Объект достаточно сложный, потому что трасса проходит по населённому пункту, а застройка очень узкая. Но, несмотря на все сложности, в прошлом году завершился ремонт дороги, в этом заканчиваем реконструкцию моста, – подчеркнул замруководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор» Юрий Воробьёв.

Всего на восстановление переправы и обновление четырёхкилометрового участка дороги выделили 280 миллионов рублей.
мост ремонт дорожный ремонт

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ за неделю устранили 31 засор
В Улан-Удэ за неделю устранили 31 засор
Общество, 09.10.2023
В городе пришлось промыть 170 метров канализации

Прокурор Бурятии посетил строящийся в Поселье детский сад
Прокурор Бурятии посетил строящийся в Поселье детский сад
Общество, 09.10.2023
Директору подрядной организации объявлено предостережение
В Улан-Удэ дети и животные проваливаются в огромные ямы возле жилых домов
В Улан-Удэ дети и животные проваливаются в огромные ямы возле жилых домов
Общество, 09.10.2023
Местные жители уже боятся ходить по размытым дорогам
В прибрежном селе Бурятии восстановили 47-метровый мост
В прибрежном селе Бурятии восстановили 47-метровый мост
Общество, 09.10.2023
Его обновление вместе с ремонтом дороги обошлось в 280 миллионов
Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться
Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться
Общество, 09.10.2023
А Уда опустилась ещё на один сантиметр
В нацпарке в Бурятии усилили охрану от браконьеров
В нацпарке в Бурятии усилили охрану от браконьеров
Общество, 09.10.2023
Жителям республики напомнили о запрете на вылов рыбы
Артисты цирка Бурятии выступили в Москве перед ранеными на СВО земляками
Артисты цирка Бурятии выступили в Москве перед ранеными на СВО земляками
Общество, 09.10.2023
Они специально доехали до столицы, чтобы порадовать бойцов

В Улан-Удэ двор захламили и заставили гаражами-самоволками
В Улан-Удэ двор захламили и заставили гаражами-самоволками
Общество, 09.10.2023
С ними не могут разобраться уже несколько лет
До +18 потеплеет в Бурятии
До +18 потеплеет в Бурятии
Общество, 09.10.2023
Большинство районов дожди обойдут стороной
В Бурятии в начале октября расцвёл подснежник
В Бурятии в начале октября расцвёл подснежник
Общество, 08.10.2023
Его запечатлели в Курумканском районе
В центре Улан-Удэ взломали и испоганили новенькие туалеты
В центре Улан-Удэ взломали и испоганили новенькие туалеты
Общество, 08.10.2023
С момента их открытия прошло всего два дня
ФК «Бурятия» уступил «Темпу» в финале кубка Сибири по футболу
ФК «Бурятия» уступил «Темпу» в финале кубка Сибири по футболу
Общество, 08.10.2023
На последних минутах фантастического матча
В Бурятии спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность
В Бурятии спрогнозировали чрезвычайно высокую пожарную опасность
Общество, 08.10.2023
Она ожидается в отдалённом районе республики

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^