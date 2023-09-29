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Учёные исследуют адаптацию населения ДФО к климату

Учёные исследуют адаптацию населения ДФО к климату
Общество,  Фото:pixabay.com
Уже разработаны технологии для выявления лиц с чувствительностью к факторам внешней среды

Негативными факторами для медицины в Дальневосточном федеральном округе являются низкая плотность населения, слабая транспортная доступность и суровый климат. Дальневосточные учёные проводят исследования по повышению эффективности работы в этой сфере, заявил председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Юрий Кульчин.

- Принципиальными негативными факторами являются высокая территориальная экстремальная сезонная изменчивость климата, низкая плотность населения, слабая транспортная доступность, что неизбежно сказывается на результатах медицинского обслуживания и создаёт множество проблем как для фундаментальной, так и практической медицины. Это диктует необходимость постановки разнообразных задач для повышения эффективности здравоохранения в ДФО, – сказал Кульчин в среду во Владивостоке на расширенном заседании президиума ДВО РАН совместно с бюро отделения медицинских наук РАН.

По словам Кульчина, дальневосточные учёные проводят исследования, посвящённые адаптации населения к суровым климатическим условиям Дальнего Востока и Крайнего Севера, и другим направлениям в сфере медицины.

- На основе полученных данных разработан комплекс методов, устройств и медицинских технологий для выявления лиц с повышенной чувствительностью к физиологическим факторам внешней среды. Это имеет чрезвычайно важное значение, сейчас идёт освоение северных территорий, Северного морского пути. При привлечении рабочих, которые должны туда приезжать, сталкиваемся с этой проблемой. Хорошо, что мы понимаем, как её решать, – пояснил он.

Также, по его словам, дальневосточные учёные проводят фундаментальные исследования, связанные с поиском и изучением эффективных биологических соединений, извлекаемых из наземной и морской биоты Дальнего Востока, что позволяет разрабатывать новые лекарства и средства для профилактики заболеваний.

В свою очередь академик-секретарь отделения медицинских наук РАН, академик Владимир Стародубов на заседании отметил, что на Дальнем Востоке наиболее актуальной остаётся проблема закрепления кадров, в том числе научных. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии наук.

ДФО климат наука здравоохранение медицина

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