Учёные исследуют адаптацию населения ДФО к климату

Уже разработаны технологии для выявления лиц с чувствительностью к факторам внешней среды



Негативными факторами для медицины в Дальневосточном федеральном округе являются низкая плотность населения, слабая транспортная доступность и суровый климат. Дальневосточные учёные проводят исследования по повышению эффективности работы в этой сфере, заявил председатель Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) Юрий Кульчин.



- Принципиальными негативными факторами являются высокая территориальная экстремальная сезонная изменчивость климата, низкая плотность населения, слабая транспортная доступность, что неизбежно сказывается на результатах медицинского обслуживания и создаёт множество проблем как для фундаментальной, так и практической медицины. Это диктует необходимость постановки разнообразных задач для повышения эффективности здравоохранения в ДФО, – сказал Кульчин в среду во Владивостоке на расширенном заседании президиума ДВО РАН совместно с бюро отделения медицинских наук РАН.



По словам Кульчина, дальневосточные учёные проводят исследования, посвящённые адаптации населения к суровым климатическим условиям Дальнего Востока и Крайнего Севера, и другим направлениям в сфере медицины.



- На основе полученных данных разработан комплекс методов, устройств и медицинских технологий для выявления лиц с повышенной чувствительностью к физиологическим факторам внешней среды. Это имеет чрезвычайно важное значение, сейчас идёт освоение северных территорий, Северного морского пути. При привлечении рабочих, которые должны туда приезжать, сталкиваемся с этой проблемой. Хорошо, что мы понимаем, как её решать, – пояснил он.



Также, по его словам, дальневосточные учёные проводят фундаментальные исследования, связанные с поиском и изучением эффективных биологических соединений, извлекаемых из наземной и морской биоты Дальнего Востока, что позволяет разрабатывать новые лекарства и средства для профилактики заболеваний.



В свою очередь академик-секретарь отделения медицинских наук РАН, академик Владимир Стародубов на заседании отметил, что на Дальнем Востоке наиболее актуальной остаётся проблема закрепления кадров, в том числе научных. Об этом сообщает пресс-служба Российской академии наук.



