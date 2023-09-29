Воспитательницу из Улан-Удэ выбрали одной из лучших по родному языку в России

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Она стала лауреатом одной из номинаций всероссийского конкурса



Воспитатель детского сада «Зорька» из Улан-Удэ Баярма Доржиева стала лауреатом первого всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы». Она стала лучшей в номинации «Лучшие практики развития родной речи детей дошкольного возраста».



- Для своих воспитанников я приоткрываю дверь в мир народных традиций и обычаев, культуры речи, родных мелодий и звуков, народного творчества, стараюсь обогатить и наполнить их внутренний мир богатством наследия бурятского народа. Так я делаю шаги по сохранению родного языка и культуры бурят, - рассказывает Баярма Цыден-Дамбаевна.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, всероссийский конкурс «Лучший учитель родного языка и родной литературы» объединил педагогов дошкольного образования из 32 регионов страны. Победителем в этом году стал учитель из города Гусь-Хрустальный.

