В Бурятии сельчане захотели отказаться от английского и бурятского

Родители первоклашек решили, что им ещё рано изучать эти языки



Жители прибайкальского села Турунтаево поинтересовались, можно ли отказаться от изучения бурятского и английского в начальной школе. «Дети только пошли в первый класс и уже поставили эти уроки», – посетовали родители в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».



В районном управлении образования (РУО) пояснили: согласно федеральному учебному плану, иностранный начинают преподавать со второго класса. В начальной школе его изучают два часа в неделю, в основной – три



- Изучение бурятского как второго государственного языка республики Бурятия осуществляется по заявлениям родителей с 1 класса два часа в неделю, – подчеркнули в РУО.

