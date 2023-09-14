Родители первоклашек решили, что им ещё рано изучать эти языки
Жители прибайкальского села Турунтаево поинтересовались, можно ли отказаться от изучения бурятского и английского в начальной школе. «Дети только пошли в первый класс и уже поставили эти уроки», – посетовали родители в группе «Прибайкалье-инфо.24/7».
В районном управлении образования (РУО) пояснили: согласно федеральному учебному плану, иностранный начинают преподавать со второго класса. В начальной школе его изучают два часа в неделю, в основной – три
- Изучение бурятского как второго государственного языка республики Бурятия осуществляется по заявлениям родителей с 1 класса два часа в неделю, – подчеркнули в РУО.
В Бурятии сельчане захотели отказаться от английского и бурятского
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