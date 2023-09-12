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Улан-удэнка отсудила почти миллион рублей за комнату в некачественной общаге

Улан-удэнка отсудила почти миллион рублей за комнату в некачественной общаге
Общество,  Фото:pixabay.com
Дом, где женщина приобрела её, построили с нарушениями 

Сотрудники республиканского управления ФССП помогли жительнице бурятской столицы вернуть деньги за комнату в доме, строительство которого признали незаконным. Речь об общежитии коридорного типа. Женщина заключила со строительной компанией договор, согласно которому ей должны были в счёт беспроцентного займа передать благоустроенную комнату для заселения.

Улан-удэнка выполнила все условия и получила ключи от нового жилья, но оформить его в собственность не смогла – как выяснилось, при возведении дома допустили нарушения.

Женщина обратилась в суд. Застройщика обязали выплатить ей 990 тысяч рублей, включая уплаченные по договору деньги, проценты, компенсацию морального вреда и штраф.

Компания не торопилась добровольно исполнять это решение. В дело пришлось вмешаться приставам. В УФССП возбудили исполнительное производство и наложили запрет на регистрационные действия в отношении принадлежащих организации транспортных средств и недвижимого имущества.

Кроме того, застройщика предупредили об ответственности злостное уклонение от исполнения судебного решения – по статье 315 Уголовного кодекса РФ. Эти меры возымели эффект – компания перечислила улан-удэнке всю причитающуюся сумму.
строительство суд судебные приставы

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