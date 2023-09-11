В Иркутске разыграют кубок СФО и ДФО по волейболу

За награды поборются женские команды высшей лиги «Б»



Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б» стартует 12 сентября в Иркутске. В дворце спорта «Труд» хозяйка площадки – иркутская «Локомотив-Ангара» будет принимать «Динамо-Владивосток» (Владивосток), «Енисей-2» (Красноярск), «Алтай-АГАУ» (Барнаул), «Амурских тигриц» (Хабаровск), «Олимп» (Новосибирская область), «Тюмень-Прибой» (Тюменская область) и «Забайкалку» (Чита).



В групповом этапе турнира «Локомотив-Ангара» сыграет с «Забайкалкой», «Олимпом» и «Тюменью-Прибоем». Эти матчи будут начинаться в 19:00. Вход на все игры турнира – свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



12 сентября

13:00 «Динамо-Владивосток» – «Енисей-2»

15:00 «Алтай-АГАУ» – «Амурские тигрицы»

17:00 «Олимп» – «Тюмень-Прибой»

19:00 «Локомотив-Ангара» – «Забайкалка»



13 сентября

13:00 «Енисей-2» – «Амурские тигрицы»

15:00 «Динамо-Владивосток» – «Алтай-АГАУ»

17:00 «Тюмень-Прибой» – «Забайкалка»

19:00 «Олимп» – «Локомотив-Ангара»



14 сентября

13:00 «Алтай-АГАУ» – «Енисей-2»

15:00 «Амурские тигрицы» – «Динамо-Владивосток»

17:00 «Забайкалка» – «Олимп»

19:00 «Локомотив-Ангара» – «Тюмень-Прибой»



15 сентября у команд день отдыха. 16 сентября состоятся полуфинальные, а 17 сентября – финальные матчи. Напомним, кубком Сибири и Дальнего Востока для волейболисток начинается новый сезон – 2023/24.



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