За награды поборются женские команды высшей лиги «Б»
Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд высшей лиги «Б» стартует 12 сентября в Иркутске. В дворце спорта «Труд» хозяйка площадки – иркутская «Локомотив-Ангара» будет принимать «Динамо-Владивосток» (Владивосток), «Енисей-2» (Красноярск), «Алтай-АГАУ» (Барнаул), «Амурских тигриц» (Хабаровск), «Олимп» (Новосибирская область), «Тюмень-Прибой» (Тюменская область) и «Забайкалку» (Чита).
В групповом этапе турнира «Локомотив-Ангара» сыграет с «Забайкалкой», «Олимпом» и «Тюменью-Прибоем». Эти матчи будут начинаться в 19:00. Вход на все игры турнира – свободный, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
12 сентября
13:00 «Динамо-Владивосток» – «Енисей-2»
15:00 «Алтай-АГАУ» – «Амурские тигрицы»
17:00 «Олимп» – «Тюмень-Прибой»
19:00 «Локомотив-Ангара» – «Забайкалка»
13 сентября
13:00 «Енисей-2» – «Амурские тигрицы»
15:00 «Динамо-Владивосток» – «Алтай-АГАУ»
17:00 «Тюмень-Прибой» – «Забайкалка»
19:00 «Олимп» – «Локомотив-Ангара»
14 сентября
13:00 «Алтай-АГАУ» – «Енисей-2»
15:00 «Амурские тигрицы» – «Динамо-Владивосток»
17:00 «Забайкалка» – «Олимп»
19:00 «Локомотив-Ангара» – «Тюмень-Прибой»
15 сентября у команд день отдыха. 16 сентября состоятся полуфинальные, а 17 сентября – финальные матчи. Напомним, кубком Сибири и Дальнего Востока для волейболисток начинается новый сезон – 2023/24.
Возрастное ограничение: 0+.
В Иркутске разыграют кубок СФО и ДФО по волейболу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он пройдёт с 21 по 22 сентября
Соревнования состоятся в это воскресенье
За награды поборются женские команды высшей лиги «Б»
«Кросс нации» пробегут на Верхней Берёзовке
Гастроли состоятся с 21 по 23 сентября
Среди участников – замминистра природы РФ
Они предпочитают два типа охоты
Он установлен в городе Лодейное Поле
Их поощрили за добросовестный труд
Звания удостоились четверо борцов-сумоистов
В селе региона создали креативное пространство для детей
Победителем стала ученица из Оренбурга
Павильон Бурятии основное внимание уделит туристической отрасли
Помощь оказали 674 жителям города
Спортсмены завоевали три награды