Улан-удэнец оплатил миллионный долг по алиментам

Алименты он не выплачивал с 2017 года



Судебные приставы Улан-Удэ добились выплаты миллионной задолженности по алиментам. Горожанин задолжал своему ребёнку свыше 1,1 миллиона рублей. Алименты он не выплачивал с 2017 года.



Ежемесячно отец должен был платить в твердой денежной сумме 9000 рублей. Однако поступления были только лишь в первый год.



В отношении должника был применен комплекс мер принудительного исполнения. Были арестованы банковские счета должника, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Неоднократно судебный пристав-исполнитель пыталась найти гражданина по месту прописки, но там мужчина не появлялся. Позже удалось выяснить что должник проживает в другом городе.



- После того как стало известно, что должник находится в Улан-Удэ, он был вызван на приём к судебному приставу-исполнителю, где ему разъяснили, какие последствия могут наступить, если и он и дальше будет уклоняться от уплаты задолженности по алиментам. Это, в том числе, административная и уголовная ответственность. Мужчина прислушался к судебному приставы и уплатил задолженность в полном объёме, - отмечают в УФССП по Бурятии.



Помимо задолженности по алиментам, мужчине предстоит уплатить исполнительский сбор, который составляет немногим более 81 тысячи рублей.



