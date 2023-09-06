06 сентября

05 сентября

Популярное

Улан-удэнец оплатил миллионный долг по алиментам

Улан-удэнец оплатил миллионный долг по алиментам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Алименты он не выплачивал с 2017 года

Судебные приставы Улан-Удэ добились выплаты миллионной задолженности по алиментам. Горожанин задолжал своему ребёнку свыше 1,1 миллиона рублей. Алименты он не выплачивал с 2017 года.

Ежемесячно отец должен был платить в твердой денежной сумме 9000 рублей. Однако поступления были только лишь в первый год.

В отношении должника был применен комплекс мер принудительного исполнения. Были арестованы банковские счета должника, вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств. Неоднократно судебный пристав-исполнитель пыталась найти гражданина по месту прописки, но там мужчина не появлялся. Позже удалось выяснить что должник проживает в другом городе.

- После того как стало известно, что должник находится в Улан-Удэ, он был вызван на приём к судебному приставу-исполнителю, где ему разъяснили, какие последствия могут наступить, если и он и дальше будет уклоняться от уплаты задолженности по алиментам. Это, в том числе, административная и уголовная ответственность. Мужчина прислушался к судебному приставы и уплатил задолженность в полном объёме, - отмечают в УФССП по Бурятии.

Помимо задолженности по алиментам, мужчине предстоит уплатить исполнительский сбор, который составляет немногим более 81 тысячи рублей.

алименты судебные приставы

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии рабочему присудили 70 тысяч за попавшую в глаз веточку
В Бурятии рабочему присудили 70 тысяч за попавшую в глаз веточку
Общество, 06.09.2023
Мужчина получил травму, спиливая кусты облепихи
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
В Бурятии потушили единственный лесной пожар
Общество, 06.09.2023
С ним боролись лесники и пожарные-десантники
Улан-удэнец оплатил миллионный долг по алиментам
Улан-удэнец оплатил миллионный долг по алиментам
Общество, 06.09.2023
Алименты он не выплачивал с 2017 года
В Бурятии один мост едва не снёс другой
В Бурятии один мост едва не снёс другой
Общество, 06.09.2023
Местные жители три дня вылавливали из воды остатки разрушенной переправы
Новенький дом культуры в селе Бурятии разваливается на глазах
Новенький дом культуры в селе Бурятии разваливается на глазах
Общество, 06.09.2023
Местные жители заявили, что там лопаются стены и протекает потолок 
В Бурятии забили тревогу из-за «стройки» на Мамае
В Бурятии забили тревогу из-за «стройки» на Мамае
Общество, 06.09.2023
Оказалось, там просто грейдируют дорогу
В райцентре Бурятии отметят День спорта и здоровья
В райцентре Бурятии отметят День спорта и здоровья
Общество, 06.09.2023
Мероприятие проведут в Еравнинском районе
В Чите годовщину присвоения звания отпразднуют выстрелом из гаубицы
В Чите годовщину присвоения звания отпразднуют выстрелом из гаубицы
Общество, 06.09.2023
Звание «Город трудовой доблести» столица Забайкалья получила в 2021 году
В Бурятии обещают ветреную погоду
В Бурятии обещают ветреную погоду
Общество, 06.09.2023
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^