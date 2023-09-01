Он состоится завтра, с 10:00 до 17:00
2 сентября в городе Гусиноозерск на центральной площади пройдёт фестиваль фермерской продукции «Своё». Будет представлена молочная и мясная продукция, охлаждённая рыба, мёд, овощи и фрукты, сыр и кондитерские изделия, лакомства и снадобья из дикоросов, а также многое другое.
В рамках фестиваля будет предусмотрена культурно-развлекательная программа. Также будут проведены различные мастер-классы, такие как валяние шерсти, сыроварение.
Кроме этого, во время фестиваля среди покупателей состоится розыгрыш двух баранов, а среди сельских поселений пройдёт конкурс «Бренды Селенги». Об этом сообщает администрация Селенгинского района.
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В Гусиноозёрске развернётся фестиваль фермерской продукции
Общество, Фото:
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