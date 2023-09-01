В Гусиноозёрске развернётся фестиваль фермерской продукции

Он состоится завтра, с 10:00 до 17:00



2 сентября в городе Гусиноозерск на центральной площади пройдёт фестиваль фермерской продукции «Своё». Будет представлена молочная и мясная продукция, охлаждённая рыба, мёд, овощи и фрукты, сыр и кондитерские изделия, лакомства и снадобья из дикоросов, а также многое другое.



В рамках фестиваля будет предусмотрена культурно-развлекательная программа. Также будут проведены различные мастер-классы, такие как валяние шерсти, сыроварение.



Кроме этого, во время фестиваля среди покупателей состоится розыгрыш двух баранов, а среди сельских поселений пройдёт конкурс «Бренды Селенги». Об этом сообщает администрация Селенгинского района.



Возрастное ограничение: 0+.

