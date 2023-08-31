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На севере Бурятии отремонтируют мост на 53 с лишним миллиона

На севере Бурятии отремонтируют мост на 53 с лишним миллиона
Общество,  Фото:минтранс Бурятии
Переправа через реку Полувананда появилась почти 40 лет назад

В Северо-Байкальском районе Бурятии капитально отремонтируют 64-метровый мост через реку Полувананда. Его обновляют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Работы стартовали в июне. На самой переправе демонтировали деревянные конструкции и сделали для местных жителей временную.

Ремонт идёт по графику. Он обойдётся в 53 с половиной миллиона рублей. Первый этап, который включает бетонирование, покраску металлоконструкций и заготовку материала для укладки верхнего настила, завершится в 2023 году. В 2024-ом приступят к монтажным работам и обустройству подъездов.

- На объекте ежедневно трудится бригада мостовиков из 11 человек. Задействованы самосвалы, грейдеры и другая спецтехника, – рассказал глава Минтранса РБ Александр Гоге.

Переправа, построенная 38 лет назад, в 1985 году, находилась в аварийном состоянии. В ходе капремонта на ней заменят верхнее полотно, расширят пешеходные зоны и укрепят фундаментные опоры. В итоге сооружение доведут до современных нормативов.

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