Мост через реку Полувананда связывает две части села Уоян
В Северо-Байкальском районе Бурятии возводят временный мост. Работы идут на 5 км подъезда к селу Уоян на мосту через реку Полувананда. Временное сооружение послужит местным жителям, пока идёт капитальный ремонт основного моста, сообщили в минтрансе республики.
Сейчас проведены работы по отсыпке земполотна объездной дороги, установлены и закреплены ряжи, уложены поперечные балки временного моста.
На объекте ежедневно трудится бригада мостовиков из 11 человек. Задействованы самосвалы, грейдеры и другая спецтехника.
- Жители отдалённых сёл должны иметь круглогодичный бесперебойный и, главное, безопасный доступ к социальным объектам и региональным трассам, и важное значение в обеспечении проезда играют мосты. Мост через реку Полувананда связывает две части села Уоян, по нему проходит часть школьного маршрута. Вся социальная инфраструктура села находится за мостом, - пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
- Мы долго ждали начала ремонта моста через реку Полувананда. Это одна из основных дорог, по которой жители села добираются в районный центр и соседние сёла. Мы видим, что мостовики трудятся на объекте ежедневно, уже практически возведен временный мост, - рассказала жительница села Уоян Наталья.
В результате же капитального ремонта основного моста заменят верхнее полотно, расширят пешеходные зоны и укрепят фундаментные опоры моста. В итоге мост будет доведен до современных нормативов. Капремонт выполняется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость объекта составляет 53,5 млн рублей. Работы планируют завершить в 2024 году.
На севере Бурятии возводят временный мост
Общество, Фото:
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Мост через реку Полувананда связывает две части села Уоян
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