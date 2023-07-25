На севере Бурятии возводят временный мост

Общество, Фото: минтранс Бурятии

Мост через реку Полувананда связывает две части села Уоян



В Северо-Байкальском районе Бурятии возводят временный мост. Работы идут на 5 км подъезда к селу Уоян на мосту через реку Полувананда. Временное сооружение послужит местным жителям, пока идёт капитальный ремонт основного моста, сообщили в минтрансе республики.



Сейчас проведены работы по отсыпке земполотна объездной дороги, установлены и закреплены ряжи, уложены поперечные балки временного моста.



На объекте ежедневно трудится бригада мостовиков из 11 человек. Задействованы самосвалы, грейдеры и другая спецтехника.



- Жители отдалённых сёл должны иметь круглогодичный бесперебойный и, главное, безопасный доступ к социальным объектам и региональным трассам, и важное значение в обеспечении проезда играют мосты. Мост через реку Полувананда связывает две части села Уоян, по нему проходит часть школьного маршрута. Вся социальная инфраструктура села находится за мостом, - пояснил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



- Мы долго ждали начала ремонта моста через реку Полувананда. Это одна из основных дорог, по которой жители села добираются в районный центр и соседние сёла. Мы видим, что мостовики трудятся на объекте ежедневно, уже практически возведен временный мост, - рассказала жительница села Уоян Наталья.



В результате же капитального ремонта основного моста заменят верхнее полотно, расширят пешеходные зоны и укрепят фундаментные опоры моста. В итоге мост будет доведен до современных нормативов. Капремонт выполняется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость объекта составляет 53,5 млн рублей. Работы планируют завершить в 2024 году.



