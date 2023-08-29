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В прибрежном районе Бурятии ликвидировали мегасвалку

В прибрежном районе Бурятии ликвидировали мегасвалку
Общество,  Фото:Байкальская природоохранная прокуратура
Горы мусора там выросли недалеко от Байкала

В прибайкальском селе Турка наконец-то ликвидировали огромную несанкционированную свалку. Об этом сообщила Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура.

- Ранее в ходе проверки было установлено, что муниципальным предприятием осуществлялось несанкционированное складирование твёрдых коммунальных отходов на земельном участке, не предназначенном для этих целей. Решением Прибайкальского районного суда от 5 октября 2022 года удовлетворены исковые требования межрайонного природоохранного прокурора о ликвидации несанкционированной свалки, - говорится в сообщении.

Отмечается, что контроль за исполнением судебного решения вели ежедневно. На данный момент несанкционированная свалка полностью ликвидирована, прибрежная территория Байкала очищена.


Как сообщал «Байкал-Daily», горы мусора в Турке выросли буквально в 500 метрах от берега. Отходы сюда свозили со всего Прибайкальского района. По факту, всё должны были спрессовать, отгрузить и отправить на полигон в пригороде Улан-Удэ, но это не происходило. В итоге там и разрослась мегапомойка. Местных жителей и общественников, по их словам, «горы мусора возмущали до глубины души». «Мы все твердим, что Байкал – это сокровище. И что мы делаем?» - задавались они вопросом.





свалка мусор

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