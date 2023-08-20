В Бурятии водители пробивают колёса на убитой дороге



- Параметры участка будут доведены до нормативных требований. Реализация проекта планируется в 2025-2027 годах, – сообщили местные власти. – Сейчас там ведётся ямочный ремонт.



На отрезке трассы заделывают ямы, выбоины и трещины. Уложили уже 13 тонн асфальтобетона. Завершиться работы должны в августе, отмечает «Селенга-инфо.24/7».

Селенгинцы поинтересовались, когда, наконец, в порядок приведут участок дороги «Гусиноозёрск – Кяхта» на территории района. Ездить там, по их словам, невозможно.- За один маршрут колёса пробило целых два раза. Ямы огромные. Неужели не могут за столько лет сделать дорогу именно в Селенгинском районе? Когда начинается Кяхтинский, она и зимой и летом отличная. Куда жаловаться теперь? Сеть в пути не везде ловит, чтобы вызывать ГАИ и зафиксировать всё это дело, – возмутились сельчане.В райадминистрации рассказали, что проектную документацию по капитальному ремонту федеральной трассы А-340 «Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией» разработали и утвердили ещё в прошлом году. Речь об участке 124+200 – км 157+000.