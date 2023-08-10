В Иркутской области справили свадьбу в славянском стиле

Общество, Фото: служба ЗАГС Иркутской области

Она состоялась в Усть-Илимском районе



4 августа в Иркутской области прошла торжественная регистрация заключения брака в славянском стиле на территории музея деревянного зодчества «Илимский острог». Мероприятие провели сотрудники отдела ЗАГС по Усть-Илимскому району и г. Усть-Илимску в рамках проекта службы ЗАГС региона «Новые адреса счастья».



Торжественная регистрация брака на открытой площадке состоялась для влюблённой пары Ильи и Дианы из посёлка Эдучанка Усть-Илимского района. Жених и невеста всегда мечтали, чтобы их свадьба прошла в лучших народных традициях. Узнав о красивой мечте молодых людей, в местном ЗАГСе предложили зарегистрировать брак на территории музея деревянного зодчества. Помогали в организации свадебной церемонии представители фольклорного ансамбля «Родники».



Заручившись поддержкой отдела ЗАГС, творческого коллектива, родителей и друзей молодые влюблённые начали подготовку к свадьбе. В городе Златоусте по индивидуальному заказу жениху и невесте были сшиты свадебные наряды ручной работы. Накануне торжества была проведена репетиция с привлечением участников и организаторов предстоящего праздника.



- 4 августа 2023 года впервые в истории отдела по Усть-Илимскому району и г. Усть-Илимску службы ЗАГС Иркутской области состоялась регистрация заключения брака в славянском стиле. Все необходимые элементы государственности органично сплелись с народными обрядами, величальными песнями и свадебными хороводами, - сообщает служба ЗАГС.

