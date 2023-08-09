В городе состоится фестиваль документального кино
В Иркутской области с 3 по 13 сентября пройдут Дни русской духовности и культуры «Сияние России». В рамках мероприятия впервые проведут фестиваль документального кино с участием известных российских кинорежиссёров (6+).
В Иркутск приедут президент международного кинофестиваля «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев, президент международного кинофестиваля «Русское Зарубежье» Сергей Зайцев и продюсер Александр Смолко. В фестивале также примет участие иркутский кинорежиссёр Мария Филатова.
В рамках фестиваля пройдёт показ документального фильма Марии Филатовой о русской Америке в жизни иркутского купца и мореплавателя Григория Шелехова. Также представят исторический спектакль о князе Александре Невском, и состоится встреча со священником отцом Сергием (Кульпиновым). Об этом сообщает портал «Культура 38».
Возрастное ограничение: 6+.
В Иркутск приедут известные артисты и кинорежиссёры
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