09 августа

08 августа

Популярное

В Иркутск приедут известные артисты и кинорежиссёры

В Иркутск приедут известные артисты и кинорежиссёры
Общество,  Фото:pixabay.com
В городе состоится фестиваль документального кино

В Иркутской области с 3 по 13 сентября пройдут Дни русской духовности и культуры «Сияние России». В рамках мероприятия впервые проведут фестиваль документального кино с участием известных российских кинорежиссёров (6+).

В Иркутск приедут президент международного кинофестиваля «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев, президент международного кинофестиваля «Русское Зарубежье» Сергей Зайцев и продюсер Александр Смолко. В фестивале также примет участие иркутский кинорежиссёр Мария Филатова.

В рамках фестиваля пройдёт показ документального фильма Марии Филатовой о русской Америке в жизни иркутского купца и мореплавателя Григория Шелехова. Также представят исторический спектакль о князе Александре Невском, и состоится встреча со священником отцом Сергием (Кульпиновым). Об этом сообщает портал «Культура 38».

Возрастное ограничение: 6+.
Иркутск документальное кино кинофестиваль фестиваль православие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии возможны грозы
В Бурятии возможны грозы
Общество, 09.08.2023
В республике ожидается небольшой дождь
В Бурятию приедет пианист Денис Мацуев
В Бурятию приедет пианист Денис Мацуев
Общество, 08.08.2023
Он выступит на музыкальном фестивале в Улан-Удэ
На Байкале развернётся арт-фестиваль «Baikal-live»
На Байкале развернётся арт-фестиваль «Baikal-live»
Общество, 08.08.2023
На него приедут музыканты Михаил Башаков и Алексей Расчетов
Шаманы Бурятии и Иркутской области соберутся на тайлган
Шаманы Бурятии и Иркутской области соберутся на тайлган
Общество, 08.08.2023
Он пройдёт в Иволгинском районе в эту субботу
В Забайкалье реконструируют сплав казачьего отряда
В Забайкалье реконструируют сплав казачьего отряда
Общество, 08.08.2023
Участники отправятся из Читы в Нерчинск
В парке Улан-Удэ откроется «Мастерская чудес»
В парке Улан-Удэ откроется «Мастерская чудес»
Общество, 08.08.2023
Для горожан проведут различные мастер-классы
На Байкале археологи проверили состояние 3 пещер и древней стоянки
На Байкале археологи проверили состояние 3 пещер и древней стоянки
Общество, 08.08.2023
Угрозами для объектов археологического наследия назвали туристов и размыв озером
В районах Бурятии пройдут слушания по закону о Байкале
В районах Бурятии пройдут слушания по закону о Байкале
Общество, 08.08.2023
Вопросы и мнения жителей республики выслушают учёные, эксперты, общественники и члены Госдумы
В дацане Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг»
В дацане Бурятии открылась выставка «Тоонто нютаг»
Общество, 08.08.2023
На ней представлены скульптуры Эрдэма Цыбикжапова
За полгода более 30 парков и скверов: В Бурятии с успехом реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»
За полгода более 30 парков и скверов: В Бурятии с успехом реализуют программу «Формирование комфортной городской среды»
Общество, 08.08.2023
Сейчас идут активные работы по благоустройству ещё на 50 общественных территориях
В Иркутске завершают строительство парка «Патриот»
В Иркутске завершают строительство парка «Патриот»
Общество, 08.08.2023
Степень готовности парка составляет 90%
В Улан-Удэ завершают модернизацию системы теплоснабжения
В Улан-Удэ завершают модернизацию системы теплоснабжения
Общество, 08.08.2023
Реконструкция тепломагистрали №3 ведётся в круглосуточном режиме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^