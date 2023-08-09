В Иркутск приедут известные артисты и кинорежиссёры

В городе состоится фестиваль документального кино



В Иркутской области с 3 по 13 сентября пройдут Дни русской духовности и культуры «Сияние России». В рамках мероприятия впервые проведут фестиваль документального кино с участием известных российских кинорежиссёров (6+).



В Иркутск приедут президент международного кинофестиваля «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев, президент международного кинофестиваля «Русское Зарубежье» Сергей Зайцев и продюсер Александр Смолко. В фестивале также примет участие иркутский кинорежиссёр Мария Филатова.



В рамках фестиваля пройдёт показ документального фильма Марии Филатовой о русской Америке в жизни иркутского купца и мореплавателя Григория Шелехова. Также представят исторический спектакль о князе Александре Невском, и состоится встреча со священником отцом Сергием (Кульпиновым). Об этом сообщает портал «Культура 38».



Возрастное ограничение: 6+.

