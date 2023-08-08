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«Этим летом в Иркутске» пройдут международные вечера культуры

«Этим летом в Иркутске» пройдут международные вечера культуры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Фестиваль развернётся в нескольких населённых пунктах области

В Иркутской области проводится XVI международный фестиваль «Литературно-театральные вечера «Этим летом в Иркутске». Идея проведения литературно-театральных вечеров принадлежит писателю Валентину Распутину.

В этом году с мая по сентябрь в рамках фестиваля проходят творческие вечера и спектакли, лекции и выставки, круглые столы и презентации, читки и конкурсы, кинопоказы и концерты, встречи и экскурсии к памятным местам. Впервые в фестивале примут участие деятели культуры и искусства из новых регионов России: Луганской и Донецкой Народных Республик.

Основная программа мероприятий по традиции состоится в августе, с 10 по 19-е. Литературно-театральные вечера пройдут в Иркутске, Кутулике, Зиме, Листвянке, Тайшете и Бирюсинске.

Так, в рамках фестиваля состоится выставка работ молодых художников — уроженцев и жителей Луганской и Донецкой Народных Республик, «Книжные маяки России» (6+) побывают в Иркутске, откроется выставка работ участников Международной биеннале печатной графики, пройдут презентации и встречи с авторами. Также отметят День памяти драматурга Александра Вампилова.

Возрастное ограничение: 16+.
Иркутская область драматургия литература театр фестиваль творческий вечер

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