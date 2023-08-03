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Осенью Иркутская область примет чемпионат вальщиков леса

Осенью Иркутская область примет чемпионат вальщиков леса
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Также здесь состоится федеральный форум

В сентябре в Иркутской области состоятся два мероприятия: 8-й чемпионат России среди вальщиков леса «Лесоруб-2023» (0+) и федеральный форум «Леса России» (0+). По этому поводу руководитель федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Иван Советников и первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов накануне провели рабочую встречу в Москве. На ней Роман Колесов доложил о подготовке к обоим событиям. Так, проведение «Лесоруба-2023» уже обсудили на первом заседании оргкомитета. В регионе создана межведомственная рабочая группа по реализации мероприятий чемпионата.

Также на встрече обсуждалось прохождение пожароопасного сезона в регионе. По сведениям замгубернатора, с начала пожароопасного сезона на территории Иркутской области зарегистрировано 372 лесных пожара на общей площади 9 679,2 га. На аналогичный период прошлого года было 729 лесных пожаров на площади 191 799,4 га. Из возникших в этом году пожаров 328 ликвидировано в течение суток, 31 пожар ликвидирован в течение двух суток и 11 пожаров действовало более двух суток.

– Прохождение этого пожароопасного сезона с меньшим количеством пожаров и площадей, пройдённых огнём, обусловлено двумя факторами. Первое – нам, конечно, помогает погода. При этом мы наблюдали и пиковые моменты, когда устанавливалась жаркая и засушливая погода. Второе – мы учли опыт прошлых лет, в рамках подготовки к сезону зимой и весной лично проверяли лесопожарные станции, сконцентрировали все силы и средства в одном учреждении. Все это позволяет оперативно реагировать на возгорания, а также отправлять наших десантников на помощь в другие регионы, - отметил Роман Колесов.

Иркутская область чемпионат лес

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