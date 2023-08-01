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Общественники дошли до прокуратуры из-за 3-месячного отключения горячей воды в Улан-Удэ

Общественники дошли до прокуратуры из-за 3-месячного отключения горячей воды в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Люди вынуждены постоянно греть её и платить за свет космические суммы

В июле в столице Бурятии уже третий раз за год исчезло горячее водоснабжение (ГВС), причём сразу на десять дней. А жильцам некоторых многоквартирных домов пришлось ждать его даже дольше.

В первый раз воду в городе отключили сразу после майских праздников вместе с отоплением. Отопительный сезон подошёл к концу, и сотрудники ТГК-14 приступили к гидравлическим испытаниям теплосетей – их проверяли на плотность и прочность

В следующий раз опрессовку затеяли с 5 по 8 июня включительно. Подачу ГВС возобновили 9-го числа. Кое-где процесс, по традиции, затянулся из-за обнаруженных на сетях порывов, которые предстояло устранить. Всего в Улан-Удэ тогда насчитали 36 таких повреждений.

Людей возмутило, что исчезает всё всегда в срок, а вот возвращают воду с большими задержками. Во многих квартирах из крана с горячей и вовсе бежала холодная.

Меньше всего повезло Советскому и части Железнодорожного района. Сначала их оставили без блага цивилизации до 20 июля и 1 сентября соответственно, а потом сроки в Советском сдвинули ещё на месяц – до 20 августа.

Улан-удэнцы сидят без ГВС уже третий месяц. До осени же тазиками и кипятильниками придётся обходиться жильцам более 144 домов. На эту ситуацию обратили внимание в региональном отделении Народного фронта.

- Многие улицы в городе называют «печально раскопанные», ведь подготовка к отопительному сезону часто затягивается. Трубы порой меняют по 6-7 раз за год в одном и том же месте, – констатируют общественники.

Пока в квартирах нет горячей воды, растут платежи за электроэнергию, поскольку люди греют холодную в кастрюлях, чайниках и в бойлерах.

- С учётом тарифа на электроэнергию в Бурятии это обходится порой даже не в одну тысячу рублей в месяц, – отмечают «фронтовики».

Они считают, что права горожан нарушили. Активисты Народного фронта уже обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку. «Горячую воду на время ремонта труб по закону можно отключать не более чем на 14 дней», – напомнили общественники.
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