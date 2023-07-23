23 июля

22 июля

21 июля

Популярное

Бурятия отремонтировала в ДНР здание МФЦ

Бурятия отремонтировала в ДНР здание МФЦ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Его обновление обошлось почти в три миллиона рублей

В Старобешевском районе Донецкой народной республики, над которым прошлым летом взяла шефство Бурятия, завершился ремонт многофункционального центра. На эти цели из регионального бюджета выделили 2 миллиона 800 тысяч рублей, рассказали в Минстрое РБ.

Обновлённое здание в посёлке Старобешево полностью готово. Там покрасили стены на площади более 300 квадратных метров и выполнили другие отделочные работы. А ещё заменили деревянные окна на металлопластиковые, поставили новые двери, сделали пандусы, оборудовали вход для маломобильных людей, установили центробежный насос с электродвигателем, вентили, задвижки, затворы, обратные клапаны и проходные краны на стальных трубопроводах.
 
Задача, которую ставили перед строителями – создать необходимые условия как для работников МФЦ, так и для посетителей. Десять сотрудников многофункционального центра обслуживают весь Старобешевский район – это около 40 тысяч человек плюс другие населённые пункты ДНР. В среднем – до 250 человек в день

- Многофункциональный центр позволил снизить нагрузку на налоговую службу, ЗАГС, полицию, пенсионный фонд и Росреестр. И, самое главное, местным жителям стало намного удобнее получать все госуслуги в одном окне и в комфортных условиях, – отметил заведующий сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР Роман Паша.

Само здание построили ещё в 1968 году. Оно использовалось в основном для обслуживания населения. До 2014-го там размещался банк, а после создания ДНР в нём открыли единый регистрационный центр. В учреждении обрабатывали заявления по вопросам прав на недвижимое имущество. МФЦ же заработал в Старобешево в октябре 2022-го.
ДНР ремонт МФЦ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Бурятия отремонтировала в ДНР здание МФЦ
Бурятия отремонтировала в ДНР здание МФЦ
Общество, 23.07.2023
Его обновление обошлось почти в три миллиона рублей
В Улан-Удэ устроили народный сход против «мегаколонии» на Стеклозаводе
В Улан-Удэ устроили народный сход против «мегаколонии» на Стеклозаводе
Общество, 23.07.2023
Местные жители решили создать петицию и идти с ней к главе Бурятии
В Бурятии испортится погода
В Бурятии испортится погода
Общество, 23.07.2023
На республику скоро обрушатся ливни и град
Коренной наставник Далай ламы побывал в Аге
Коренной наставник Далай ламы побывал в Аге
Общество, 23.07.2023
Линг Ринпоче поразила 14-метровая статуя Будды Майдари
В Бурятии «пошли» первые грибы
В Бурятии «пошли» первые грибы
Общество, 23.07.2023
Жители одного из районов собирают их вёдрами
Боец из Бурятии собрал в столичном госпитале грузовик и Т-34
Боец из Бурятии собрал в столичном госпитале грузовик и Т-34
Общество, 23.07.2023
Раненый на СВО уроженец республики занялся военным моделированием
Жителям Бурятии рассказали, куда бежать во время грозы
Жителям Бурятии рассказали, куда бежать во время грозы
Общество, 23.07.2023
Спасатели советуют держаться подальше от водоёмов
Живущий в Москве бард воспел красоту Бурятии
Живущий в Москве бард воспел красоту Бурятии
Общество, 23.07.2023
Он презентовал новую композицию о малой родине
Уставший от «лакшери» Сергей Зверев приехал в деревню в Бурятии
Уставший от «лакшери» Сергей Зверев приехал в деревню в Бурятии
Общество, 23.07.2023
Отдыхающий в Тунке король гламура заявил, что ему «хочется какую-нибудь корову»
Постаревшему на 44 года селу Бурятии подарили новую детскую школу искусств
Постаревшему на 44 года селу Бурятии подарили новую детскую школу искусств
Общество, 23.07.2023
Её строительство обошлось в сто с лишним миллионов рублей
Через улан-удэнский аэропорт прошло 382 тысячи пассажиров
Через улан-удэнский аэропорт прошло 382 тысячи пассажиров
Общество, 23.07.2023
К концу года их число может возрасти в полтора раза

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^