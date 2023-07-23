Бурятия отремонтировала в ДНР здание МФЦ



Задача, которую ставили перед строителями – создать необходимые условия как для работников МФЦ, так и для посетителей. Десять сотрудников многофункционального центра обслуживают весь Старобешевский район – это около 40 тысяч человек плюс другие населённые пункты ДНР. В среднем – до 250 человек в день



- Многофункциональный центр позволил снизить нагрузку на налоговую службу, ЗАГС, полицию, пенсионный фонд и Росреестр. И, самое главное, местным жителям стало намного удобнее получать все госуслуги в одном окне и в комфортных условиях, – отметил заведующий сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР Роман Паша.



Само здание построили ещё в 1968 году. Оно использовалось в основном для обслуживания населения. До 2014-го там размещался банк, а после создания ДНР в нём открыли единый регистрационный центр. В учреждении обрабатывали заявления по вопросам прав на недвижимое имущество. МФЦ же заработал в Старобешево в октябре 2022-го.

В Старобешевском районе Донецкой народной республики, над которым прошлым летом взяла шефство Бурятия, завершился ремонт многофункционального центра. На эти цели из регионального бюджета выделили 2 миллиона 800 тысяч рублей, рассказали в Минстрое РБ.Обновлённое здание в посёлке Старобешево полностью готово. Там покрасили стены на площади более 300 квадратных метров и выполнили другие отделочные работы. А ещё заменили деревянные окна на металлопластиковые, поставили новые двери, сделали пандусы, оборудовали вход для маломобильных людей, установили центробежный насос с электродвигателем, вентили, задвижки, затворы, обратные клапаны и проходные краны на стальных трубопроводах.