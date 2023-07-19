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В Бурятии развернётся огуречный фестиваль

В Бурятии развернётся огуречный фестиваль
Общество,  Фото:pixabay.com
В Кабанском районе проведут «Фофоновский Огурец»

29 июля в Бурятии состоится фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец». Она пройдёт в местности «Иван Тимофеевич» вблизи села Фофоново Кабанского района.

В программе фестиваля: огуречная ярмарка, концертная программа «Огуречный хоровод», конкурс домашних заготовок «Огуречные разносолы», народные игры и забавы, изделия сувениров народных умельцев, продукция крестьянских хозяйств.

- Выращивание огурцов является традиционным занятием жителей села Фофоново. В прошлом, сельчане выращивали огурцы целыми полями. Фофоновский огурец славится хорошими засолочными характеристиками и неприхотливостью, - сообщает пресс-служба администрации Кабанского района. – Фестиваль-ярмарка «Фофоновский огурец» способствует развитию традиционной народной художественной культуры, прикладного творчества, возрождению традиционных ремёсел.

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Бурятия фестиваль ярмарка огурец Кабанский район

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