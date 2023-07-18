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В Улан-Удэ открылась выставка трудов палеонтолога

В Улан-Удэ открылась выставка трудов палеонтолога
Общество,  Фото:БНЦ СО РАН
Она посвящена юбилею Маргариты Ербаевой

С 14 июля в Улан-Удэ экспонируется выставка «К юбилею доктора биологических наук, заслуженного деятеля науки Республики Бурятия, специалиста в области палеонтологии и биостратиграфии кайнозоя Маргариты Александровны Ербаевой». Она открылась в центральной научной библиотеке Бурятского научного центра СО РАН.

На выставке представлены основные научные труды Маргариты Ербаевой: монографии «История антропогеновой фауны зайцеобразных и грызунов Селенгинского среднегорья» (Москва, 1970, 6+); «Геология и фауна опорных разрезов антропогена Западного Забайкалья» (Москва, 1976, 6+); «Позднекайнозойские грызуны и зайцеобразные территории СССР» (Москва, 1983, 6+); «Пищухи кайнозоя (таксономия, систематика, филогения)» (Москва, 1988, 6+) и другие, научные статьи, тезисы, доклады конференций в отечественных и зарубежных изданиях.

Маргарита Ербаева родилась 14 июля 1938 года в Улан-Удэ. Училась в средней школе №13 города Иркутск. В 1955 г. поступила на биолого-почвенный факультет Иркутского госуниверситета, закончила в 1960 г. После окончания работала в педагогическом институте им. Д. Банзарова на кафедре зоологии. В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию и была направлена в отдел геологии БКНИИ, ныне Геологический институт СО РАН. В 1991 г. в Палеонтологическом институте РАН г. Москвы защитила докторскую диссертацию.

За заслуги в научно-исследовательской деятельности Маргарите Ербаевой в 1995 г. присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия». В 2009 г. Маргарита Александровна награждена медалью «К 40-летнему юбилею российско-монгольской палеонтологической экспедиции», избрана почётным членом Американского общества палеонтологии позвоночных. В 2019 г. награждена юбилейной медалью «50 лет совместных международной российско-монгольской палеонтологической и зоологической экспедиции».

Возрастное ограничение: 6+.
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