Под Санкт-Петербургом открыли стелу воинам-забайкальцам

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Её установили на аллее памяти «Невский пятачок»



Памятную стелу забайкальцам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны на Ленинградском фронте, открыли на аллее памяти «Невский пятачок» под Санкт-Петербургом 14 июля. На церемонии открытия собрались забайкальцы-бойцы СВО, представители землячества, юнармейцы. Честь павших солдат почтили, возложив к стеле цветы.



На стеле написан отрывок из стихотворения народного поэта Бурятии Арсалана Жамбалона – ветерана Великой Отечественной войны, писателя, переводчика, журналиста.



- Ранее на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» была проведена церемония набора земли для помещения в орудийную 76-мм гильзу памятного знака, посвящённого забайкальцам-защитникам Ленинграда. Гильза доставлена на «Невский пятачок» и установлена в стеле «Вечная память забайкальцам - защитникам Ленинграда», - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

