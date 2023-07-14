В столице Бурятии начала работать выставка монгольских художников
14 июля в Улан-Удэ состоялось открытие выставки «Красивая страна Монголия». Мероприятие прошло в художественном музее имени Ц.С. Сампилова.
В церемонии открытия выставки приняли участие генеральный консул Монголии в Улан-Удэ госпожа Дэмбэрэл Нямцэрэн и посланник культуры Монголии в Российской Федерации господин Дамдинсурэн Хурэлбаатар.
- Когда мы говорим Монголия – красивая страна, хочется вспомнить строки из стихотворения поэта Дашдоржийн Нацагдоржа. Все, кто был в Монголии, могут увидеть знакомые шедевры, а тот, кто ещё не был – захотят посетить. Так что, добро пожаловать в Монголию! – заявила Дэмбэрэл Нямцэрэн.
После торжественного открытия экскурсию по выставке провёл Дамдинсурэн Хурэлбаатар, рассказав об особенностях каждой картины, передающий облик и красоту родных мест. В числе приглашённых были художники, их семьи, родственники.
В экспозицию вошли около 60 живописных и графических работ членов союза художников Монголии.
- Выставка являет собой яркую панораму искусства этой страны. Современные профессиональные художники Монголии в своём творчестве сочетают традиционное орнаментальное искусство, мотивы религиозной живописи танка, а также специфические стилевые явления (монгол-зураг, суровый стиль, «метаисторический экспрессионизм»). Сегодня эту традицию продолжает выставка «Красивая страна Монголия», - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Выставка работает с 14 июля по 3 сентября в художественном музее им. Ц.С. Сампилова.
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В Улан-Удэ показали «Красивую страну Монголию»
Общество, Фото:
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