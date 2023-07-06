Её зарегистрировали в Читинском районе
В Читинском районе зарегистрировано рождение первой в этом году тройни Забайкалья. Малыши Илья, Добрыня и Алёна родились у жителей села Елизаветино Антона и Евгении.
До этого родители уже воспитывали двоих детей: Никиту и Милану. Папа мечтал о третьем сыне, которого хотел назвать Ильёй. Однако судьба подарила им сразу ещё троих детей. Имена двум другим детям выбирали старшие брат с сестрой. Как отметил папа при получении свидетельств, теперь у них сказочная семья.
Напомним, что до этого тройни не рождались в Забайкалье два года подряд. Только в 2020 году на территории края было зарегистрировано рождение двух троен. С двойнями дела обстоят лучше: в 2022 году зарегистрировано рождение 113 двоен, в 2021 году – 117, а в 2020 – 126. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Забайкалье родилась первая за три года тройня
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Воду здесь можно увидеть не каждый год
Безнадзорные животные были пойманы в ходе очередного рейда
Её зарегистрировали в Читинском районе
Её представят в правительстве России в следующем году
В регионе собираются изменить постановление о региональных авиаперевозках
Мишку заметили рано утром
«Не у всех есть возможность заплатить 2200 рублей», - отмечают сельчане
Там готовы два дома по программе расселения аварийного фонда
Известные керамисты обучают мастеров основам гончарного дела
На них нельзя ставить никакие предметы
Об этом сообщили в Еравнинском районе
Вандалы там любят проверять свою силу на светильниках и скамейках
В колонии работает цех изготовления мебели из ЛДСП
Коммунальщики отсыпают промоины и грейдируют дороги
В республику вернётся 33-градусная жара