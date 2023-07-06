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В Забайкалье родилась первая за три года тройня

В Забайкалье родилась первая за три года тройня
Общество,  Фото:пресс-служба департамента ЗАГС Забайкалья
Её зарегистрировали в Читинском районе

В Читинском районе зарегистрировано рождение первой в этом году тройни Забайкалья. Малыши Илья, Добрыня и Алёна родились у жителей села Елизаветино Антона и Евгении.

До этого родители уже воспитывали двоих детей: Никиту и Милану. Папа мечтал о третьем сыне, которого хотел назвать Ильёй. Однако судьба подарила им сразу ещё троих детей. Имена двум другим детям выбирали старшие брат с сестрой. Как отметил папа при получении свидетельств, теперь у них сказочная семья.

Напомним, что до этого тройни не рождались в Забайкалье два года подряд. Только в 2020 году на территории края было зарегистрировано рождение двух троен. С двойнями дела обстоят лучше: в 2022 году зарегистрировано рождение 113 двоен, в 2021 году – 117, а в 2020 – 126. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
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