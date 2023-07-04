В Забайкалье начали строить субурган «Зугдэр Намжалма»

Общество, Фото: Буддийская традиционная Сангха России

Ступа защитит жителей села Зугмара



25 июня в Петровск-Забайкальском районе Забайкалья ламы под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова провели закладку священного бумба под строительство субургана «Зугдэр Намжалма (Ушнишавиждая)». Возведение ступы начали в селе Зугмара. Особенность такой ступы в том, что сперва строится хурдэ (молитвенный барабан) и над ним сам субурган.



По проекту эту ступу решили возвести на въезде в село для защиты села и его выходцев от всего плохого, от преждевременной смерти. Верующие уверены, что субурган станет одной из святынь Забайкальского края, и к нему станут приезжать молиться верующие из других районов и регионов.



- Зугдэр Намжалма богиня спасает от преждевременной смерти и от болезней, дарует долголетие. Именно её мантры и изображения будут основными. А также в ступе будет заложены основные три Будды долголетия и их мантры, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

