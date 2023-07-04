Ступа защитит жителей села Зугмара
25 июня в Петровск-Забайкальском районе Забайкалья ламы под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова провели закладку священного бумба под строительство субургана «Зугдэр Намжалма (Ушнишавиждая)». Возведение ступы начали в селе Зугмара. Особенность такой ступы в том, что сперва строится хурдэ (молитвенный барабан) и над ним сам субурган.
По проекту эту ступу решили возвести на въезде в село для защиты села и его выходцев от всего плохого, от преждевременной смерти. Верующие уверены, что субурган станет одной из святынь Забайкальского края, и к нему станут приезжать молиться верующие из других районов и регионов.
- Зугдэр Намжалма богиня спасает от преждевременной смерти и от болезней, дарует долголетие. Именно её мантры и изображения будут основными. А также в ступе будет заложены основные три Будды долголетия и их мантры, - сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
В Забайкалье начали строить субурган «Зугдэр Намжалма»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
У Байкала отметят «рыбный» праздник
Ступа защитит жителей села Зугмара
Днём местами грозы
В республике состоится симпозиум «Шабар-АРТ»
«Большие гастроли» пройдут в сентябре в Улан-Удэ
Первое место заняли представители Еравнинского района
Работы зрителям представили Мария Шопхоева и Альбина Гунзынова
Электронное устройство показывает угол броска для успешного попадания в корзину
Подведены итоги регионального слёта-конкурса агроэкологических объединений
Объект планируют сдать в сентябре
На Театральной площади провели торжественные регистрации браков
Мобильные бригады чистят ливнёвки, ремонтируют дорожное ограждение и многое другое
По контракту его должны ввести в эксплуатацию 30 октября
Делегация таможенного управления Монголии посетила пункт пропуска ДАПП Верхний-Ульхун
В республике ждут решения правительства России