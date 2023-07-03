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С 1 июля можно поменять «Дальневосточный гектар»

С 1 июля можно поменять «Дальневосточный гектар»
Общество,  Фото:pixabay.com
Также его можно получить бесплатно через Госуслуги

С 1 июля 2023 года «гектар» на Дальнем Востоке и в Арктике можно получить бесплатно через Госуслуги и поменять участок, который не подошёл. В настоящее время проводится серия обучающих встреч со специалистами региональных правительств и муниципалитетов, которые принимают и обрабатывают заявления граждан на предоставление земельных участков по программе «Гектар».

Так, чиновникам рассказывают об изменениях 119-ФЗ, вступающих в силу с 1 июля. Среди них: возможность подачи заявления о получении земельного участка в безвозмездное пользование через Единый портал государственных и муниципальных услуг, а также возможность однократного отказа от полученной земли при невозможности её использования с сохранением права на получение другого участка.

- С 1 июля текущего года вступает в силу ряд поправок. Одна из них позволит гражданину, не теряя права на «гектар», отказаться от первого участка в случае невозможности его использования в желаемых целях. После этого можно будет получить в пользование другой земельный участок. Также появляется возможность подачи заявления и направления заявителю проекта договора о безвозмездном пользовании земельным участком, иных документов с помощью единого портала Госуслуг. Кроме того, с 30 до 60 дней увеличивается срок, в течение которого гражданин должен подписать проект договора безвозмездного пользования. При этом вводится новый механизм, согласно которому если в течение 90 дней в уполномоченный орган не поступит подписанный договор, то он признается незаключённым. И такой земельный участок возвращается в общий банк доступной к предоставлению земли. За время реализации Программы с 2016 года у граждан на подписании «зависли» несколько тысяч неподписанных проектов договоров, данная поправка уже в начале июля вернёт в программу значительную площадь востребованной земли, а у других граждан появится возможность подать заявления на е получение, - отметила руководитель департамента корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по реализации программы «Гектар» Юлия Тищенко.

Она также сообщила, что в общий банк также вернутся те земельные участки, на которые граждане не подали заявления в рамках «гектарной амнистии» и не оформили право собственности. В общей сложности в ближайшее время в программу вернётся более 10 тыс. га земли. Кроме того, при поддержке КРДВ регионы также «открывают» новые земли для получения по программе «Гектар». В этом году Камчатский край выделил для бесплатного получения около 1000 га в Елизовском районе, где создаётся курортно-рекреационная зона. Ожидается расширение земельных участков, доступных к предоставлению в Арктической зоне РФ, на финальной стадии принятия находятся соответствующие законопроекты Республики Коми, Карелии и Архангельской области.

Напомним, что на Дальнем Востоке и в Арктике более 121 тыс. граждан России получили землю. В безвозмездное пользование предоставлены участки общей площадью более 81,1 тыс. га. Доступны к предоставлению ещё 173,9 млн га, в том числе около 1 млн га в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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