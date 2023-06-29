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В Прибайкалье отпраздновали «Сурхарбаан»

В Прибайкалье отпраздновали «Сурхарбаан»
Общество,  Фото:пресс-служба РЦНТ
Районный праздник состоялся в Турунтаево

24 июня на стадионе в селе Турунтаево состоялся культурно-спортивный праздник Прибайкальского района Бурятии «Сурхарбаан-2023». Мероприятие было посвящено столетию республики.

В программу праздника вошли: районный смотр-конкурс «Моя малая родина – Прибайкалье», презентационные площадки сельских поселений, праздничное шествие, выступления солистов и коллективов района. В концерте выступили приглашённые гости: заслуженный артист РБ Валико Гаспарян и народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица».

- Параллельно концертной программе шли спортивные соревнования трёх традиционных видов: стрельба из национального лука, бурятская борьба, конные скачки, а также футбол, волейбол, баскетбол, классический русский жим штанги, игра в кости «Шагай наадан» и молодёжный квест. Завершением праздника стало выступление группы «Сезон дождей» из Улан-Удэ и дискотека, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

В общекомандном зачёте в культурной программе места распределились следующим образом: 1 место – Ильинское сельское поселение; 2 место – Гремячинское сельское поселение; 3 место – Мостовское сельское поселение.

По информации «Прибайкалье-инфо.24/7», призёрами спортивных соревнований на «Сурхарбаане-2023» стали:

Волейбол. Микст
Первое место – команда «Прибайкалье»
Второе место – команда «Ильинка-2»
Третье место – команда «Татаурово»

Баскетбол

Мужчины
Первое место – команда «Ильинка-2»
Второе место – команда «Турка»
Третье место – команда «Ильинка-1»

Женщины
Первое место – команда «Турунтаево»
Второе место – команда «Ильинка-2»
Третье место – команда «Ильинка-1»

Футбол
Первое место – команда «Турунтаево»
Второе место – команда «Ильинка»
Третье место – команда «Мостовка»

«Шагай наадан»

Мужчины
Первое место – Шабаршов Евгений (г. Улан-Удэ)
Второе место – Тронько Дмитрий (с. Ильинка)
Третье место – Кочмарев Алексей (с. Ильинка)

Женщины
Первое место – Самбуева Ольга (с. Турунтаево)
Второе место – Молокова Галина (с. Турунтаево)
Третье место – Кустова Тамара (с. Турунтаево)

«Бухэ Барилдан»

До 75 кг
Первое место – Давлатов Рахим (с. Турунтаево)
Второе место – Мункуев Станислав (с. Джида)
Третье место – Калаганский Павел (с. Турунтаево)

Свыше 75 кг
Первое место – Михайлов Пётр (с. Турунтаево)
Второе место – Погорельский Владимир (с. Зырянск)
Третье место – Ярохин Денис (с. Татаурово)

Абсолютный чемпион Сурхарбаана - Михайлов Пётр (ОМВД по РБ, с. Турунтаево)

Конные скачки
Первое место – Кочергин Александр (с. Ильинка)
Второе место – Зайцев Евгений (с. Турунтаево)
Третье место – Неродов Алексей (с. Зырянск)

Стрельба из национального лука

Мужчины
Первое место – Нагапетян Сергей (с. Турунтаево)
Второе место – Шулунов Пётр (с. Турунтаево)
Третье место – Фёдоров Михаил (с. Турунтаево)

Женщины
Первое место – Шибанова Виктория (с. Турунтаево)

Классический русский жим штанги

Юноши до 18 лет
Первое место – Кирилл Б. (с. Кома)
Второе место – Сергей К. (с. Турунтаево)
Третье место – Матвей С. (с. Турунтаево)

Мужчины 18-39 лет
Первое место – Коротич Артём (с. Турунтаево)
Второе место – Чернецкий Вячеслав (с. Турунтаево)
Третье место – Колесников Дмитрий (с. Итанца)

Мужчины 40+
Первое место – Макаганчук Фёдор (с. Турунтаево)
Второе место – Шангин Андрей (с. Турунтаево)
Третье место – Коротич Николай (с. Турунтаево)

Девушки до 18 лет
Первое место – Екатерина Т. (с. Турунтаево)
Второе место – Дарья И. (с. Турунтаево)
Третье место – Анастасия Т. (с. Турунтаево)

Женщины 18-39 лет
Первое место – Степаненко София (с. Турунтаево)
Второе место – Гуторова Валентина (с. Турунтаево)
Третье место – Коротич Инна (с. Турунтаево)

Женщины 40+
Первое место – Шангина Светлана (с. Турунтаево)
Второе место – Арефьева Любовь (с. Итанца)
Третье место –Кафтанюк Инна (с. Турунтаево)

Молодёжный квест
Первое место – команда «Бэтмен» (с. Турунтаево)
Второе место – команда «Ильинка» с. Ильинка
Третье место – команда «Стрельцы» с. Турка

Бурятия Прибайкальский район Праздники Сурхарбан

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