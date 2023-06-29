В Прибайкалье отпраздновали «Сурхарбаан»

Районный праздник состоялся в Турунтаево



24 июня на стадионе в селе Турунтаево состоялся культурно-спортивный праздник Прибайкальского района Бурятии «Сурхарбаан-2023». Мероприятие было посвящено столетию республики.



В программу праздника вошли: районный смотр-конкурс «Моя малая родина – Прибайкалье», презентационные площадки сельских поселений, праздничное шествие, выступления солистов и коллективов района. В концерте выступили приглашённые гости: заслуженный артист РБ Валико Гаспарян и народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица».



- Параллельно концертной программе шли спортивные соревнования трёх традиционных видов: стрельба из национального лука, бурятская борьба, конные скачки, а также футбол, волейбол, баскетбол, классический русский жим штанги, игра в кости «Шагай наадан» и молодёжный квест. Завершением праздника стало выступление группы «Сезон дождей» из Улан-Удэ и дискотека, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



В общекомандном зачёте в культурной программе места распределились следующим образом: 1 место – Ильинское сельское поселение; 2 место – Гремячинское сельское поселение; 3 место – Мостовское сельское поселение.



По информации «Прибайкалье-инфо.24/7», призёрами спортивных соревнований на «Сурхарбаане-2023» стали:



Волейбол. Микст

Первое место – команда «Прибайкалье»

Второе место – команда «Ильинка-2»

Третье место – команда «Татаурово»



Баскетбол



Мужчины

Первое место – команда «Ильинка-2»

Второе место – команда «Турка»

Третье место – команда «Ильинка-1»



Женщины

Первое место – команда «Турунтаево»

Второе место – команда «Ильинка-2»

Третье место – команда «Ильинка-1»



Футбол

Первое место – команда «Турунтаево»

Второе место – команда «Ильинка»

Третье место – команда «Мостовка»



«Шагай наадан»



Мужчины

Первое место – Шабаршов Евгений (г. Улан-Удэ)

Второе место – Тронько Дмитрий (с. Ильинка)

Третье место – Кочмарев Алексей (с. Ильинка)



Женщины

Первое место – Самбуева Ольга (с. Турунтаево)

Второе место – Молокова Галина (с. Турунтаево)

Третье место – Кустова Тамара (с. Турунтаево)



«Бухэ Барилдан»



До 75 кг

Первое место – Давлатов Рахим (с. Турунтаево)

Второе место – Мункуев Станислав (с. Джида)

Третье место – Калаганский Павел (с. Турунтаево)



Свыше 75 кг

Первое место – Михайлов Пётр (с. Турунтаево)

Второе место – Погорельский Владимир (с. Зырянск)

Третье место – Ярохин Денис (с. Татаурово)



Абсолютный чемпион Сурхарбаана - Михайлов Пётр (ОМВД по РБ, с. Турунтаево)



Конные скачки

Первое место – Кочергин Александр (с. Ильинка)

Второе место – Зайцев Евгений (с. Турунтаево)

Третье место – Неродов Алексей (с. Зырянск)



Стрельба из национального лука



Мужчины

Первое место – Нагапетян Сергей (с. Турунтаево)

Второе место – Шулунов Пётр (с. Турунтаево)

Третье место – Фёдоров Михаил (с. Турунтаево)



Женщины

Первое место – Шибанова Виктория (с. Турунтаево)



Классический русский жим штанги



Юноши до 18 лет

Первое место – Кирилл Б. (с. Кома)

Второе место – Сергей К. (с. Турунтаево)

Третье место – Матвей С. (с. Турунтаево)



Мужчины 18-39 лет

Первое место – Коротич Артём (с. Турунтаево)

Второе место – Чернецкий Вячеслав (с. Турунтаево)

Третье место – Колесников Дмитрий (с. Итанца)



Мужчины 40+

Первое место – Макаганчук Фёдор (с. Турунтаево)

Второе место – Шангин Андрей (с. Турунтаево)

Третье место – Коротич Николай (с. Турунтаево)



Девушки до 18 лет

Первое место – Екатерина Т. (с. Турунтаево)

Второе место – Дарья И. (с. Турунтаево)

Третье место – Анастасия Т. (с. Турунтаево)



Женщины 18-39 лет

Первое место – Степаненко София (с. Турунтаево)

Второе место – Гуторова Валентина (с. Турунтаево)

Третье место – Коротич Инна (с. Турунтаево)



Женщины 40+

Первое место – Шангина Светлана (с. Турунтаево)

Второе место – Арефьева Любовь (с. Итанца)

Третье место –Кафтанюк Инна (с. Турунтаево)



Молодёжный квест

Первое место – команда «Бэтмен» (с. Турунтаево)

Второе место – команда «Ильинка» с. Ильинка

Третье место – команда «Стрельцы» с. Турка



