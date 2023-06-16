В Улан-Удэ отчитались о ходе строительства водовода на Верхней Берёзовке

На Верхней Берёзовке в Улан-Удэ рабочие продолжают прокладывать сетт водоснабжения. В настоящий момент проложено 3409 метров магистральных сетей водоснабжения из 8 776 метров, предусмотренных проектом, сообщили в мэрии.
- Завершен монтаж двух зданий повысительно-насосных станций, продолжается прокладка сетей водоснабжения как открытым способом, так и способом горизонтально направленного бурения с устройством водопроводных колодцев. В настоящее время выполнено четыре прокола из пяти по устройству трубопровода под дорогой, - сообщила заместитель мэра, председатель комитета по строительству администрации города Татьяна Матвеева.
Срок завершения строительства запланирован на конец 2023 года.
Благодаря новому водопроводу доступ к чистой питьевой воде получат жители ряда ДНТ Верхней Берёзовки, улицы в районе кафе «Ина», дацана, ДНТ возле ипподрома, ЖК «Европа».
Работы проводятся в рамках федерального проекта «Чистая вода». Сети водоснабжения также прокладывают в районе Левого Берега и Шишковки.
Как сообщал «Байкал-Daily», год назад строительство объекта на Верхней Берёзовке оказалось в центре скандала – тогда выявили серьёзные отставания от графика.