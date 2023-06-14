Перед праздником в Улан-Удэ устроили масштабную уборку
В ближайшую субботу, 17 июня, столица Бурятии отметит очередной день рождения – ей исполняется 357 лет. В честь этого события для жителей и гостей города подготовили обширную развлекательную программу (возрастное ограничение – 0+).
Сам Улан-Удэ тем временем начали убирать к празднику. Особое внимание решили уделить его центральной части. В среду, 14 июня, сотрудники комбината по благоустройству моют фонтан у Мемориала Победы. При необходимости коммунальщики приведут в порядок и другие.
- Мы сейчас активно готовим городские территории ко Дню города. Все подразделения комбината усиленно работают по своим направлениям, – рассказал директор КБУ Александр Солдаткин.
А ещё столицу республики украсили перед её 357-летием. На улицах установили флаговые конструкции и трансформеры. Центральные улицы очищают от пыли и мусора. Вакуумно-подметальные машины уже прошлись по Балтахинова, Смолина и проспекту Победы, а на площади Советов, Арбате, Сухэ-Батора и Ленина убрались на тротуарах.
Тракторы-щётки каждую ночь работают во всех трёх районах города – Октябрьском, Советском и Железнодорожном. Параллельно мобильные бригады КБУ восстанавливают и ремонтируют дорожные ограждения и элементы благоустройства в центре.
С самого утра 17 июня в местах, где запланировали праздничные мероприятия, будут дежурить бригады уборщиков, чтобы поддерживать там чистоту и порядок.
Столицу Бурятии украшают и отмывают ко Дню города
Общество, Фото:
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