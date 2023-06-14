14 июня

13 июня

Популярное

Столицу Бурятии украшают и отмывают ко Дню города

Столицу Бурятии украшают и отмывают ко Дню города
Общество,  Фото:КГХ
Перед праздником в Улан-Удэ устроили масштабную уборку

В ближайшую субботу, 17 июня, столица Бурятии отметит очередной день рождения – ей исполняется 357 лет. В честь этого события для жителей и гостей города подготовили обширную развлекательную программу (возрастное ограничение – 0+).

Сам Улан-Удэ тем временем начали убирать к празднику. Особое внимание решили уделить его центральной части. В среду, 14 июня, сотрудники комбината по благоустройству моют фонтан у Мемориала Победы. При необходимости коммунальщики приведут в порядок и другие.

- Мы сейчас активно готовим городские территории ко Дню города. Все подразделения комбината усиленно работают по своим направлениям, – рассказал директор КБУ Александр Солдаткин.

А ещё столицу республики украсили перед её 357-летием. На улицах установили флаговые конструкции и трансформеры. Центральные улицы очищают от пыли и мусора. Вакуумно-подметальные машины уже прошлись по Балтахинова, Смолина и проспекту Победы, а на площади Советов, Арбате, Сухэ-Батора и Ленина убрались на тротуарах.

Тракторы-щётки каждую ночь работают во всех трёх районах города – Октябрьском, Советском и Железнодорожном. Параллельно мобильные бригады КБУ восстанавливают и ремонтируют дорожные ограждения и элементы благоустройства в центре.

С самого утра 17 июня в местах, где запланировали праздничные мероприятия, будут дежурить бригады уборщиков, чтобы поддерживать там чистоту и порядок. 
день города Праздники уборка благоустройство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Монголии провели большой международный мотофестиваль
В Монголии провели большой международный мотофестиваль
Общество, 14.06.2023
Байкеры проехались по улицам Улан-Батора
На севере Бурятии «закольцевали» мощный лесной пожар
На севере Бурятии «закольцевали» мощный лесной пожар
Общество, 14.06.2023
Пока борьба с ним идёт с переменным успехом
Пьяный в зюзю улан-удэнец приставал к покупателям «Абсолюта»
Пьяный в зюзю улан-удэнец приставал к покупателям «Абсолюта»
Общество, 14.06.2023
Он сыпал в супермаркете матом и оскорблял продавцов

Столицу Бурятии украшают и отмывают ко Дню города
Столицу Бурятии украшают и отмывают ко Дню города
Общество, 14.06.2023
Перед праздником в Улан-Удэ устроили масштабную уборку
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по скоростному поеданию бууз
В Улан-Удэ пройдёт чемпионат по скоростному поеданию бууз
Общество, 14.06.2023
Каждый участник должен будет съесть 10 бууз
В Бурятии повысили входную плату в Забайкальский нацпарк
В Бурятии повысили входную плату в Забайкальский нацпарк
Общество, 14.06.2023
Изменения вступили в силу с начала июня
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу возле КДЦ «Рассвет»
В Улан-Удэ ремонтируют дорогу возле КДЦ «Рассвет»
Общество, 14.06.2023
Работы должны быть завершены к осени
Штормовое предупреждение: В Бурятии испортится погода
Штормовое предупреждение: В Бурятии испортится погода
Общество, 14.06.2023
На республику надвигается сильный ветер
В Улан-Удэ проведут бесплатные экскурсии для школьников на бурятском языке
В Улан-Удэ проведут бесплатные экскурсии для школьников на бурятском языке
Общество, 14.06.2023
Экскурсии проводятся в Художественном музее и музее истории Бурятии
Проект благоустройства парка в Бурятии отправится на всероссийский конкурс
Проект благоустройства парка в Бурятии отправится на всероссийский конкурс
Общество, 14.06.2023
В парке Хоринска планируют разместить лукодром, пирс на реке и «Древо жизни»
В Улан-Удэ опять будут ловить бродячих собак
В Улан-Удэ опять будут ловить бродячих собак
Общество, 14.06.2023
Облаву на них устроят на Бурводе
В Бурятии сельчане пожаловались на холодные унитазы в детсаду
В Бурятии сельчане пожаловались на холодные унитазы в детсаду
Общество, 14.06.2023
Они заявили, что из-за этого воспитанники ДОУ мёрзнут и болеют

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^