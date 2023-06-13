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Власти Улан-Удэ решили не приглашать звёзд на День города

Власти Улан-Удэ решили не приглашать звёзд на День города
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Стало известно, кто выступит на праздничном концерте

В этом году столице Бурятии исполняется 357 лет. На этот раз власти решили отказаться от приглашённых звёзд на концерте в честь Дня города.

Отметим, в прошлом году звезда была – исполнитель хита «Ягода-малинка» Хабиб вызвал огромный ажиотаж, а площадь Советов была переполнена.

- В этом году мы звезду не приглашали. Согласно пожеланиям наших горожан, мы сделали упор на поддержку местных начинающих и действующих творческих коллективов, и солистов бурятской эстрады. Театр «Байкал» давно не выступал на наших площадках. Ему мы отдали полтора часа всей праздничной программы, - сообщила сегодня на брифинге председатель комитета по культуре администрации города Ирина Ковалева.

По её оценке, и без звёзд всероссийского масштаба на концерте «будет атмосферно и весело».

Концепция празднования в этом году тесно связана со столетием республики. Программа праздника называется «Улан-Удэ - сердце Бурятии». Основные мероприятия пройдут 16 и 17 июня.

Открытие Дня города состоится 17 июня. Праздник начнётся праздничным шествием трудовых коллективов и организаций Улан-Удэ. Они будут идти по площади Советов, начиная с 11 часов (0+).

Каждый район города готовит шествие на свою тему. В Советском районе – это «Легенды нашего города», в Железнодорожном районе – «Энергия нашего города», в Октябрьском – «Пульс нашего города».

Празднование также состоится на нескольких площадках:

«Арт Арбат» (0+) На главной пешеходной улице города состоится детский праздник, который начнётся в 15.00. Там юные художники и уже известные мастера представят свои работы, выполненные ранее на пленэре. Будут проводиться мастер-классы.

В Музее истории города в 12.00 откроется выставка бурятских художников (0+).

Фестиваль на площади Революции «Улан-Удэ настоящий» (0+), где будут работать несколько площадок. Пройдёт мастер-класс с гроссмейстером. На большой стилизованной шахматной доске горожане смогут сыграть в шахматы. Там же состоится молодёжный квартирник – уличный концерт городских музыкантов, поэтов. Также выступит детский кукольный театр.

В 15.00 начнётся фестиваль инструментальных ансамблей «Звуки города» (0+). В нём задействовано 25 ансамблей саксофонистов, аккордеонистов, вокальных, бурятских и русских народных инструментов.

Музыкальный перформанс (0+) от Молодёжного художественного театра в 17.00 на «Арбате» напротив магазина «Шэнэ ювелир». В нем примут участие наши кавер-группы.

Кроме того, в честь Дня города праздничные мероприятия пройдут во всех парках:

Парк «Юбилейный» (0+)

Там будет представлена большая праздничная программа «Мой город – город праздников». Начнётся с 15.00, продолжится до 22.00. Программа разделена на зоны с мастер-классами, танцами для детей, шоу мыльных пузырей, конкурсами для всех возрастных категорий. С 18.00 откроется площадка гитарной песни, спортивные площадки.

Парк им. Жанаева (0+)

Там пройдёт праздничная программа под названием «Город субкультур». Там состоится ряд конкурсов с хорошими призами. В частности, состоится награждение за участие в конкурсе лучших костюмов субкультур.

Парк «Кристальный» (0+)

Программа в этом парке пройдет в стиле городского семейного пикника, куда могут прийти семьи с детьми, пенсионеры, молодёжь.

Парк имени Орешкова (0+)

16 и 17 июня в парке пройдет знаменитая «Верхнеудинская ярмарка» - одно из знаковых событий Дня города. В ней примут участие более 40 предпринимателей. В программе ярмарки - фестиваль чая, выставка продажа сувениров национальных центров, фудкорт, выставка и продаже продукции.

Празднование Дня города 17 июня завершится большим концертом на площади Советов с 17.00 до 22.30 (6+).

Вопрос по фейерверку пока остаётся открытым.





концерт день города

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