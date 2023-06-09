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В Улан-Удэ врачи выходили мальчика, впавшего в кому после ДТП

В Улан-Удэ врачи выходили мальчика, впавшего в кому после ДТП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, УГИБДД по Бурятии
Ребёнок, получивший страшные травмы, провёл в больнице несколько недель

Недавно в Бурятии побывал известный анестезиолог-реаниматолог из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко Андрей Ошоров. Он встретился с сотрудниками детской республиканской клинической больницы.

Врачи обсудили высокотехнологичный инвазивный метод контроля внутричерепного давления путём погружения зонда-датчика в вещество головного мозга. Недавно такой применили в ДРКБ.

Как сообщили в Минздраве Бурятии, на больничной койке оказался девятилетний ребёнок, который пострадал в ДТП. На улице Балдынова он выбежал на дорогу за футбольным мячом и угодил под колёса иномарки. 


В медучреждение мальчика доставили сотрудники территориального центра медицины катастроф. Школьника, впавшего в кому второй степени, сразу поместили в реанимацию. У него была открытая проникающая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей черепа, конечностей и таза со смещением, ушиб тяжёлой степени и кровоизлияние в головной мозг плюс травматический шок.

Мультидисциплинарная бригада из нейрохирурга, травматолога-ортопеда и оториноларинголога провела хирургические вмешательства. Кроме того, мальчику впервые в клинической практике ДРКБ установили инвазивный датчик внутричерепного давления (ВЧД).  Ребёнок более двух суток был на искусственной вентиляции лёгких.

- В результате интенсивной терапии под тщательным контролем всех жизненно важных параметров, в том числе – данных мониторинга ВЧД, его состояние улучшилось. Он пришёл в сознание, – подчеркнули в министерстве здравоохранения.

На седьмые сутки юного пациента перевели из реанимации в профильное отделение травматологии с нейрохирургическими койками, а через три недели выписали из больницы. Сейчас он находится на амбулаторном наблюдении.

На круглом столе с участием Андрея Ошорова этот случай разобрали с точки зрения нюансов и особенностей лечения – в соответствии с данными монитора ВЧД и клинико-лабораторных исследований. Как отметили в минздраве, высочайший профессионал в области нейрореанимации поделился опытом работы в ведущем медицинском центре страны и ответил на вопросы коллег из Бурятии. 
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