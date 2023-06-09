В Улан-Удэ врачи выходили мальчика, впавшего в кому после ДТП

Ребёнок, получивший страшные травмы, провёл в больнице несколько недель



Мультидисциплинарная бригада из нейрохирурга, травматолога-ортопеда и оториноларинголога провела хирургические вмешательства. Кроме того, мальчику впервые в клинической практике ДРКБ установили инвазивный датчик внутричерепного давления (ВЧД). Ребёнок более двух суток был на искусственной вентиляции лёгких.



- В результате интенсивной терапии под тщательным контролем всех жизненно важных параметров, в том числе – данных мониторинга ВЧД, его состояние улучшилось. Он пришёл в сознание, – подчеркнули в министерстве здравоохранения.



На седьмые сутки юного пациента перевели из реанимации в профильное отделение травматологии с нейрохирургическими койками, а через три недели выписали из больницы. Сейчас он находится на амбулаторном наблюдении.



На круглом столе с участием Андрея Ошорова этот случай разобрали с точки зрения нюансов и особенностей лечения – в соответствии с данными монитора ВЧД и клинико-лабораторных исследований. Как отметили в минздраве, высочайший профессионал в области нейрореанимации поделился опытом работы в ведущем медицинском центре страны и ответил на вопросы коллег из Бурятии.

В медучреждение мальчика доставили сотрудники территориального центра медицины катастроф. Школьника, впавшего в кому второй степени, сразу поместили в реанимацию. У него была открытая проникающая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей черепа, конечностей и таза со смещением, ушиб тяжёлой степени и кровоизлияние в головной мозг плюс травматический шок.