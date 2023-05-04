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В Улан-Удэ автомобиль сбил выбежавшего за мячом ребёнка

В Улан-Удэ автомобиль сбил выбежавшего за мячом ребёнка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Мальчика госпитализировали в состоянии комы

Накануне, 3 мая, в Улан-Удэ произошёл очередной наезд на ребёнка. На улице Балдынова водитель «Тойоты Марк II» сбил восьмилетнего ребёнка, выбежавшего на дорогу за футбольным мячом.

- Около 6 часов вечера 36-летний водитель автомобиля «Тойота Марк II», следуя по улице Балдынова, вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на выбежавшего на проезжую часть ребёнка 2014 года рождения. По имеющимся данным мальчик выбежал на дорогу за футбольным мячом, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП мальчик получил тяжёлые травмы. Он был госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу в состоянии комы.

Как сообщал «Байкал-Daily», до этого наезд на ребёнка был зарегистрирован 1 мая: на улице Павлова автомобиль сбил 10-летнего мальчика, ехавшего на самокате по «зебре».

27 апреля в селе Поселье также на «зебре» был сбит 12-летний мальчик.

13 апреля на улице Жердева в Улан-Удэ 10-летнего мальчика тоже сбили на «зебре».

4 апреля на улице Тобольская водитель автобуса, следовавшего по маршруту №56, сбил 10-летнюю девочку, и также на «зебре».

27 марта на улице Павлова водитель «Лэнд Крузера» сбил 10-летнюю девочку, ехавшую на самокате.

ДТП

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