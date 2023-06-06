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В Иркутске памятник авиаконструкторам установят до конца июня

В Иркутске памятник авиаконструкторам установят до конца июня
Общество,  Фото:пресс-служба думы Иркутска
Его изготовили в Улан-Удэ

Рабочее совещание по готовности площадки к возведению памятника авиаконструкторам Михаилу Милю и Николаю Камову в Иркутске состоялось недалеко от стадиона «Труд». Установить памятник планируют до конца июня.

В настоящее время работы выполнены на 90%. Там демонтировали старую скульптуру, покрытие, уложили брусчатку, установили основание под инсталляцию, подготовили все необходимое для обустройства освещения. Памятник уже готов – его изготовляли в городе Улан-Удэ. Его высота около пяти метров, а выполнен он из бронзы с элементами патины.

– На памятнике в трёхмерной модели будет отражён вертолёт одного из конструкторов, Михаила Леонтьевича Миля. Вокруг него будет ореол, который олицетворяет те воздушные массы, которые исходят от несущего винта, – прокомментировал руководитель представительства госкорпорации «Ростех» в Иркутской области Сергей Баляскин. – Данный архитектурный объект имеет символическое и историческое значение для нашего города – в бронзе будет увековечена память о наших земляках – выдающихся конструкторах вертолётов, марки которых знают во всем мире.

На средней части скульптуры оборудуют специальную полку для цветов, на которой будут стоять миниатюрные модели пластилиновых вертолётов. А снизу – табличка с фамилиями и датами рождения авиаконструкторов.

– Ещё в нижней части памятника будет надпись: «Учившим летать метал». Михаил Миль и Николай Камов как раз были теми, кто это делал, и кто усовершенствовал технику. Многие не понимают, какие процессы происходят внутри вертолётов, чтобы они летали, а наши земляки их конструировали, – отметил архитектор Сергей Демков.

Также он отметил, что будет восстановлена лестница и пандус рядом с площадкой, хоть они и выходит за территорию благоустройства. Старые аварийные элементы будут демонтированы и оборудованы новые, комфортные и безопасные.

В Иркутске в память об авиаконструкторах ранее были установлены мемориальные доски на домах, где они проживали. Осенью прошлого года их восстановили.

Напомним, конструкторское бюро Михаила Миля выпустило вертолёт Ми-1, который стал первым советским серийным, а Ми-2 уже было выпущено более 5,4 тысячи единиц. Вертолёт Ми-8, разработанный в начале 1960-х, входит в список самых массовых вертолётов в истории авиации. А боевой Ми-24 прошёл через все современные войны.

Бюро Николая Камова специализируется на вертолётах с соосной схемой несущих винтов. Считается, что именно Николай Камов придумал слово «вертолёт», соединив «вертится» и «летает», и ввёл в оборот, заменив устаревшее название «геликоптер». Первый аппарат, поднявшийся в воздух в 1948 году, назывался «Иркутянин». Об этом сообщает пресс-служба думы Иркутска.

Иркутск памятник

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