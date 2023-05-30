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В Бурятии считают медведей

В Бурятии считают медведей
Общество,  Фото:pexels.com
Учёт продлится до 20 июня

В Бурятии проводится весенний учёт медведя. Специалисты считают медведей по следам на территориях до нескольких тысяч га. При этом осматривается место, исключаются одинаковые следы, высчитывается численность дикого животного.

Подсчёт медведей будет проходить до 20 июня. Будут учитываться и медвежата, которые появились на свет во время зимней спячки у медведиц в берлогах.

В этом году специалисты отмечают, что кормовой базы у медведей достаточно, они едят сейчас корешки, траву и даже луковицы саранки. Несмотря на позднюю весну, медведи проснулись по своим биологическим часам – в апреле. Многие особи находились рядом с берлогами, в ожидании появления первой зелени.

Специалисты отмечают, что нападение на человека для медведя не свойственно. Это может быть или медведица, которая защищает своих медвежат, или, если медведю помешали у добычи.

По данным государственного мониторинга в Бурятии обитает 6016 особей медведя, что составляет 0,2 особей на 1000 га охотничьих угодий. Максимально допустимое значение плотности популяции медведя по утверждённым Минприроды России нормам составляет 1,5 особи. То есть численность медведя в Бурятии ниже этого норматива более, чем в 7 раз.

Резких скачков численности медведя за последние 10 лет не наблюдается, ежегодный прирост его популяции фиксируется в пределах 5-8% от численности, при среднем биологическом показателе в 33%.

Как сообщили в Бурприроднадзоре, в прошлом году принято 20 решений о регулировании численности медведя. Добыто по этим решениям 18 особей.

Бурятия медведь дикие животные

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