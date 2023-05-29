В столице Бурятии закроют два парка

Там будут весь день уничтожать клещей



В понедельник, 29 мая, парки имени Жанаева и «Молодёжный» закроют от посетителей – зоны отдыха будут повторно обрабатывать от клещей. Об этом предупредили в дирекции по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ.



На минувшей неделе акарицидную обработку устроили в «Юбилейном» и в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» в Октябрьском районе, а в Горсаду в центре бурятской столицы, парках «Кристальный» на Стеклозаводе и имени Орешкова в Железнодорожном. Жителям бурятской столицы принесли извинения за доставленные неудобства.