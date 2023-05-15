Улан-Удэ примет Байкальский форум детского движения

Он состоится в День пионерии



19 мая в Улан-Удэ состоится Байкальский форум детского движения, посвящённый столетию Бурятии. Мероприятие пройдёт на базе городского дворца детского (юношеского) творчества.



Участников ждут интерактивные площадки по 12 направлениям деятельности российского движения детей и молодёжи «Движение Первых»:

1. Образование и знания «Учись и познавай!»;

2. Наука и технологии «Дерзай и открывай!»;

3. Труд, профессия и своё дело «Найди призвание!»;

4. Культура и искусство «Создавай и вдохновляй!»;

5. Волонтёрство и добровольчество «Благо твори!»;

6. Патриотизм и историческая память «Служи отечеству!»;

7. Спорт «Достигай и побеждай!»;

8. Здоровый образ жизни «Будь здоров!»;

9. Медиа и коммуникации «Расскажи о главном!»;

10. Дипломатия и международные отношения «Умей дружить!»;

11. Экология и охрана природы «Береги планету!»;

12. Туризм и путешествия «Открывай страну!».



С одной школы могут участвовать 1 педагог и 4 ученика 7-8 классов. с одной школы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 12+.

