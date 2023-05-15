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Улан-Удэ примет Байкальский форум детского движения

Улан-Удэ примет Байкальский форум детского движения
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится в День пионерии

19 мая в Улан-Удэ состоится Байкальский форум детского движения, посвящённый столетию Бурятии. Мероприятие пройдёт на базе городского дворца детского (юношеского) творчества.

Участников ждут интерактивные площадки по 12 направлениям деятельности российского движения детей и молодёжи «Движение Первых»:
1. Образование и знания «Учись и познавай!»;
2. Наука и технологии «Дерзай и открывай!»;
3. Труд, профессия и своё дело «Найди призвание!»;
4. Культура и искусство «Создавай и вдохновляй!»;
5. Волонтёрство и добровольчество «Благо твори!»;
6. Патриотизм и историческая память «Служи отечеству!»;
7. Спорт «Достигай и побеждай!»;
8. Здоровый образ жизни «Будь здоров!»;
9. Медиа и коммуникации «Расскажи о главном!»;
10. Дипломатия и международные отношения «Умей дружить!»;
11. Экология и охрана природы «Береги планету!»;
12. Туризм и путешествия «Открывай страну!».

С одной школы могут участвовать 1 педагог и 4 ученика 7-8 классов. с одной школы. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 12+.
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