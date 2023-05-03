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Школьники и студенты Бурятии могут присоединиться к экоконкурсу

Школьники и студенты Бурятии могут присоединиться к экоконкурсу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Конкурс проводится в рамках международной премии «Экология – дело каждого»

Школьников и студентов Бурятии приглашают принять участие в III международной премии «Экология – дело каждого». Конкурс проводит Росприроднадзор. Жюри премии возглавляет заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

Для участия в конкурсе нужно подготовить видеоролик длительностью от 15 секунд до трёх минут, в зависимости от номинации. В конкурсе могут принять участие школьники и студенты в возрасте от 6 до 17 лет.

- К примеру, в номинации «Экомультфильм» нужно создать анимационный ролик на экологическую тематику, популяризирующий тему сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе и повышения уровня экологической культуры детей и подростков, - сообщается в положении о конкурсе.

А в номинации «Экотуризм» нужен ролик о создании экологических маршрутов, в номинации «Экопросвещение» нужно сделать уже обучающий ролик на тему сохранения животных и растений, занесённых в Красную книгу.

Победителей определят в 12 номинациях, среди них - «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экоболгер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экорисунок» и «Экофокус»,«Экология души», «Экопросвещение» и «Экотуризм».

Заявки на конкурс принимаются до 1 октября на сайте экологияделокаждого.рф.
 
Итоги будут объявлены в ноябре 2023 года.

Возрастное ограничение 6+

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