Школьники и студенты Бурятии могут присоединиться к экоконкурсу



Итоги будут объявлены в ноябре 2023 года.

Возрастное ограничение 6+



Итоги будут объявлены в ноябре 2023 года.

Школьников и студентов Бурятии приглашают принять участие в III международной премии «Экология – дело каждого». Конкурс проводит Росприроднадзор. Жюри премии возглавляет заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.Для участия в конкурсе нужно подготовить видеоролик длительностью от 15 секунд до трёх минут, в зависимости от номинации. В конкурсе могут принять участие школьники и студенты в возрасте от 6 до 17 лет.- К примеру, в номинации «Экомультфильм» нужно создать анимационный ролик на экологическую тематику, популяризирующий тему сохранения окружающей среды, бережного отношения к природе и повышения уровня экологической культуры детей и подростков, - сообщается в положении о конкурсе.А в номинации «Экотуризм» нужен ролик о создании экологических маршрутов, в номинации «Экопросвещение» нужно сделать уже обучающий ролик на тему сохранения животных и растений, занесённых в Красную книгу.Победителей определят в 12 номинациях, среди них - «Экосемья», «Экошкола», «Экомир», «Экоболгер», «Экомультфильм», «Экопроект», «ESG-поколение», «Экорисунок» и «Экофокус»,«Экология души», «Экопросвещение» и «Экотуризм».Заявки на конкурс принимаются до 1 октября на сайте экологияделокаждого.рф.