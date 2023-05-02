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Концерты, фронтовые бригады, солдатская каша: В Улан-Удэ представили программу ко Дню Победы

Концерты, фронтовые бригады, солдатская каша: В Улан-Удэ представили программу ко Дню Победы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятия пройдут в парках, дворах и на площадях города

В Улан-Удэ 7, 8 и 9 мая запланировано более 50 мероприятий ко Дню Победы. Об этом сообщила на брифинге председатель комитета по культуре администрации города Ирина Ковалева.

- Во дворы, где живут ветераны, приедут 14 фронтовых бригад. Они проведут для жителей города 24 концерта в трёх районах города. В составе концертных бригад выступят театр «Забава», театр современного танца «Угол зрения», духовой оркестр и многие другие творческие коллективы. Также во всех дворах расскажут о ветеране, проживающем в этом дворе, - рассказал Ирина Ковалева.

8 мая в 14 часов состоится традиционный митинг возле Мемориала Победы. Большая программа запланирована на площади Революции в этот же день с 16.00 до 22.00. Будут представлены разные интересные фотозоны, концертная программа, и сами жители города могут спеть на сцене песни военных лет.

9 мая пройдет праздничная концертная программа во всех парках города. В каждом парке - программа со своей «изюминкой», отметила Ирина Ковалева.

Парк «Юбилейный»

Акция «Солдатская каша» начнётся в 14:30. В 15:00 стартует театрализованное представление - рассказ о ветеранах ВОВ, которые работали актёрами Бурдрама. После спектакля каждый желающий житель города, взяв микрофон, сможет рассказать о своём ветеране, прочитать стихи и фронтовые песни.

С 18:00 до 22:00 состоится главная концертная программа. Параллельно в 19:00, там же в парке «Юбилейный» пройдёт всероссийская акция «Синий платочек». Вместе с театром танца «Угол зрения» горожане вместе станцуют вальс под песню «Синий платочек». Также в парках будут работать фотозоны и проходить разные тематические мастер-классы.

Парк имени Орешкова

В этом парке акция «Солдатская каша» начнётся в 16:00. Также состоятся акции, мастер-классы. В парке запланирована инсталляция, где будут представлены предметы быта во время ВОВ и военная форма.

Также в парке запланирована концертная программа, которая завершится песенным флешмобом с 21.00 до 22.00 под названием «Салют победы в наших песнях».

Парк имени Жанаева

В парке им. Жанаева программа начнется с 15:00, продолжится до 22:00. На главной сцене - концертная программа с участием вокально-инструментальных ансамблей города. Акция «Солдатская каша» начнётся в 17:00. В этом парке также запланированы фотозоны и мастер-классы.

И только в этом парке в 22:00 пройдёт праздничный салют.

Парк «Кристальный»

Праздничные мероприятия пройдут с 15:00 до 20:00. Акция «Солдатская каша» начнется в 15:00.

Реконструкция подвига Сергея Орешкова

Вновь состоится традиционное мероприятие от Городского культурного центра (бывший ДК ЛВРЗ):

- В этом году в третий раз пройдет анимационная реконструкция подвига Героя Советского Союза Сергея Орешкова с 16:00 до 17:00 на склоне Городского культурного центра. Роли исполнят актеры Русского драмтеатра, казачье общество «Верхнеудинская станица», и также сотрудники культурного центра. Приглашаю вас туда! - обратилась к жителям Ирина Ковалева.

Другие акции

Все учреждения культуры принимают сейчас участие во всероссийской акции «Георгиевская лента».

В этом году также пройдёт ежегодная традиционная акция «Трамвай победы». Акция пройдет с 11:00 до 12:30 в трамвае № 2. В праздничном трамвае для пассажиров запланирована культурно-развлекательная программа для пассажиров с песнями, стихами, частушками, сувенирами.

- С 12:00 до 15:00 мы впервые в этом году проведем акцию «Маршрут победы» в городских автобусных маршрутах № 37 и № 2, в новых «Волгабасах». Также в Музее истории города запланированы бесплатные экскурсии в 09:00, в 11:00 и в 13:00, и пешеходная экскурсия по центру городу с 17:00. Запись на них по телефону 21-25-22, - добавила Ирина Ковалева.

9 мая в муниципальных кинотеатрах «Современник» в микрорайоне «Дивизионный» и «Седьмое небо» в пос. Аэропорт в 14:00 пройдут показы короткометражных военно-исторических фильмов.

9 мая состоится парад Победы на площади Советов.
 

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