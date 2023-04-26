В столице Бурятии может появиться новый памятник «Дети войны»

Правда, придётся снести вечернюю школу

















У Мемориала Победы в центре бурятской столицы хотят установить памятник под названием «Дети войны». Эскиз уже готов. Его автор – известный российский скульптор из Санкт-Петербурга Вячеслав Бухаев.Композиция посвящена детям, которые в годы Великой Отечественной войны не только учились, но и помогали ковать Победу в тылу. Эскиз Бухаева вошёл в один из двух дизайн-проектов реконструкции территории Мемориала Победы.Сами проекты разработал архитектор Дмитрий Ильин. Оба варианта благоустройства предусматривают озеленение. Первый при этом предполагает создание спортивно-рекреационной и детской зон с верёвочным парком, обзорной площадки, пешеходного пандуса-моста и фудкорта.Второй вариант включает детскую площадку с качелями и батутами, уголок для тихого отдыха, теневые навесы по периметру фонтана и велодорожку. На месте вечерней школы на Балтахинова хотят установить памятник «Дети войны». Выбрали его не случайно – в годы ВОВ выпускники школы сразу оттуда уходили на фронт. Правда, здание придётся снести.Кроме того, около Мемориала Победы появятся видовые площадки и пруд. Автопарковку решили сохранить. Отдать свой голос за один из понравившихся эскизов можно на сайте 03.gorodsreda.ru.