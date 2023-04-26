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В столице Бурятии может появиться новый памятник «Дети войны»

В столице Бурятии может появиться новый памятник «Дети войны»
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Правда, придётся снести вечернюю школу 

У Мемориала Победы в центре бурятской столицы хотят установить памятник под названием «Дети войны». Эскиз уже готов. Его автор –  известный российский скульптор из Санкт-Петербурга Вячеслав Бухаев.

Композиция посвящена детям, которые в годы Великой Отечественной войны не только учились, но и помогали ковать Победу в тылу. Эскиз Бухаева вошёл в один из двух дизайн-проектов реконструкции территории Мемориала Победы.




Сами проекты разработал архитектор Дмитрий Ильин. Оба варианта благоустройства предусматривают озеленение. Первый при этом предполагает создание спортивно-рекреационной и детской зон с верёвочным парком, обзорной площадки, пешеходного пандуса-моста и фудкорта.

Второй вариант включает детскую площадку с качелями и батутами, уголок для тихого отдыха, теневые навесы по периметру фонтана и велодорожку. На месте вечерней школы на Балтахинова хотят установить памятник «Дети войны». Выбрали его не случайно – в годы ВОВ выпускники школы сразу оттуда уходили на фронт. Правда, здание придётся снести.

Кроме того, около Мемориала Победы появятся видовые площадки и пруд. Автопарковку решили сохранить. Отдать свой голос за один из понравившихся эскизов можно на сайте 03.gorodsreda.ru. 
памятник благоустройство

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