Саженцы высадили возле памятника Матери
В улан-удэнской исправительной колонии №8 высадили деревья. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню Земли.
Осуждённые высадили саженцы берёзы возле памятника Матери, расположенного неподалёку от клуба колонии, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», памятник Матери в колонии появился в 2021 году. Скульптура представляет собой женщину в возрасте, одетую в простую «душегрейку» и длинную юбку, с повязанным на голове платком. В одной руке она держит детский бумажный самолёт, а в другой – письмо, которое прижимает к груди. Снизу надпись «Никто не ждет тебя, как мама». Памятник создан руками самих осуждённых.
В Улан-Удэ осуждённые высадили берёзы
Общество, Фото:
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