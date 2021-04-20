В улан-удэнской колонии появился памятник Матери

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Скульптуру создали сами осуждённые



В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ открылся очередной монумент. На этот раз осуждённые изготовили памятник Матери.



Скульптура представляет собой женщину в возрасте, одетую в простую «душегрейку» и длинную юбку, с повязанным на голове платком. В одной руке она держит детский бумажный самолёт, а в другой – письмо, которое прижимает к груди. Снизу надпись «Никто не ждет тебя, как мама».



Инициаторами создания памятника выступили осуждённые, входящие в кружок изобразительного искусства. На создание монумента у них ушло чуть больше месяца, сообщили в УФСИН по Бурятии.



По мнению осужденных, данная скульптура является символом, который навевает положительные эмоции, надежды и мечты.

