Скульптуру создали сами осуждённые
В исправительной колонии № 8 в Улан-Удэ открылся очередной монумент. На этот раз осуждённые изготовили памятник Матери.
Скульптура представляет собой женщину в возрасте, одетую в простую «душегрейку» и длинную юбку, с повязанным на голове платком. В одной руке она держит детский бумажный самолёт, а в другой – письмо, которое прижимает к груди. Снизу надпись «Никто не ждет тебя, как мама».
Инициаторами создания памятника выступили осуждённые, входящие в кружок изобразительного искусства. На создание монумента у них ушло чуть больше месяца, сообщили в УФСИН по Бурятии.
По мнению осужденных, данная скульптура является символом, который навевает положительные эмоции, надежды и мечты.
В улан-удэнской колонии появился памятник Матери
Общество, Фото:
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