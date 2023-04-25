Студенты Бурятии посоревновались в знаниях ОБЖ

Общество, Фото: предоставлено минобрнауки РБ

В олимпиаде приняли участие 20 команд



20 команд – представителей колледжей и техникумов Бурятии – приняли участие в республиканской олимпиаде по предметам – «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности».



Программа состязаний состояла из сборки и разборки автомата, прохождения пожарно-спасательной полосы, полосы препятствий, надевания общевойского защитного костюма, теоретического тестирования, оказания первой помощи.



Звание лучшей команды в 2023 году получил Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта.



Студент Улан-Удэнского авиационного техникума Денис Туговиков занял первое место в этапе «Комплекс силовых упражнений», сообщили в минобрнауки Бурятии.



Мероприятие прошло в Восточно-Сибирском государственном университете технологий и управления. Среди жюри были представители Всероссийского корпуса спасателей, МЧС, военно-учебного центра ВСГУТУ, центра допризывной подготовки и патриотического воспитания.





