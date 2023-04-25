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В Бурятии волонтёры за час нашли пропавшую 11-летнюю девочку

В Бурятии волонтёры за час нашли пропавшую 11-летнюю девочку
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Она решила погулять и не вернулась домой

В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали о поисках 11-летней жительницы республики. Она пропала в минувшее воскресенье, 23 апреля. Днём девочка ушла на прогулку в иволгинское село Сотниково и не вернулась домой.

Когда на часах было 19:21, родные школьницы обратились на горячую линию «ЛизаАлерт». Инфогруппа тут же приступила к работе.

Дети – это всегда срочные заявки, и работа по ним начинается незамедлительно, говорят в отряде. В силу своего возраста ребёнок не способен адекватно оценивать ситуацию и с ним может случиться всё что угодно. На улице царит обманчивая весенняя погода. К тому же наступил вечер, а это значит, что скоро должно было похолодать. Времени оставалось мало.

Уже в 19:30 детский прозвонщик начал сбор информации, уточняя у близких детали исчезновения, а региональные инфорги связались с полицией, классным руководителем и родителями подруг школьницы, чтоб узнать, не ушла ли она к ним.

Получив согласие родителей и правоохранителей на распространение информации о пропаже девочки, волонтёры подготовили ориентировку, отправили рассылку и 20:02 объявили сбор на поиск в рабочем чате отряда. В это время координатор-консультант Екатерина (позывной «Кошка») поставила для поисковиков первые задачи. Вскоре откликнулись первые добровольцы, и через полчаса экипажи уже были в пути в Сотниково.

Три члена отряда  оказались ближе всех от места пропажи. В 20:45 они сообщили инфоргу поиска, что нашли пропавшую на въезде в село – она стояла около проезжей части.

В «ЛизаАлерт» поблагодарили всех, кто участвовал в поиске. Благодаря своевременному обращению к волонтёрам и в полицию школьницу нашли всего спустя 1 час и 20 минут здоровой и невредимой.
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