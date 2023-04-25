В Улан-Удэ определили лучших дворовых футболистов

В столице Бурятии состоялось первенство по футболу



С 1 по 23 апреля в Улан -Удэ прошло первенство города по футболу среди дворовых команд «Лига дворового футбола». 43 команды под руководством инструкторов по спорту боролись за звание чемпионов и призёров в разных возрастных категориях.



Финальные игры состоялись 23 апреля на футбольном поле школы №64, сообщает центр физкультурно-массовой работы Улан-Удэ.



Первое место среди девочек 2005-2007 гг. р заняла команда «Химки» инструктора Анастасии Нестеровой. Второе место – у команды «Нямки» инструктора Валерии Тавакалян. Третьими стали футболистки из команды «Ауф» инструктора Валерии Тавакалян.



В возрастной группе 2007-2008 гг. р. среди мальчиков победила команда «Химки» инструктора Анастасии Нестеровой. Вторыми были юноши из команды «Кархарт» инструктора Евгении Банзаракцаевой. Тройку призёров замкнула команда «Левый берег» инструктора Арслана Биликтуева.



В возрастной группе 2005-2006 гг. р. среди юношей победу праздновала команда «Мелькомбинат» инструктора Алексея Василенко. На втором месте команда «Слава» инструктора Ираиды Афанасьевой. Третье место заняла команда «Спарта» инструктора Ираиды Афанасьевой.

