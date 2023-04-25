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Сразу две улан-удэнки попали в реанимацию из-за лекарств

Сразу две улан-удэнки попали в реанимацию из-за лекарств
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Женщины провели там больше недели и четыре дня находились на ИВЛ

Обе эти истории произошли в столице Бурятии в марте. Две местные жительницы оказались в реанимации из-за неправильно принятых лекарств. Об этом рассказали в республиканской клинической больнице (РКБ) имени Н. А. Семашко.

Так, одна из пациенток 39-ти лет с детства страдала от бронхиальной астмы. 13 марта состояние улан-удэнки резко ухудшилось. Она почувствовала выраженную одышку и по привычке приняла два препарата, которые всегда ей помогали. Но легче не стало.

Женщина выпила таблетки ещё несколько раз и в итоге получила передозировку. У неё возникла дыхательная недостаточность. Наша землячка самостоятельно обратилась в приёмный покой РКБ. Врачи поместили её отделение реанимации и интенсивной терапии в тяжёлом состоянии

Другая пациентка оказалась на больничной койке в конце марта. Как-то вечером у 43-летней жительницы Улан-Удэ поднялась температура. Зная о своей непереносимости одного из жаропонижающих препаратов, она решила принять средство от простуды и гриппа, в котором, как выяснилось, тоже то самое средство. К утру появились удушье и одышка. Пришлось вызывать скорую. Про состав этого препарата женщина знала, но понадеялась, что обойдётся без последствий.

Улан-удэнки пробыли в реанимации больше недели и четыре дня находились на аппарате искусственной вентиляции лёгких – то есть не могли дышать самостоятельно. Благодаря профессиональной работе реаниматологов их состояние удалось стабилизировать. После обеих перевели в отделение пульмонологии.

- Женщинам подобрали базисную терапию. Когда состояние значительно улучшилось, их отправили на амбулаторное долечивание с рекомендациями, – рассказали заведующая отделением пульмонологии РКБ Галина Буянтуева.

Всего этого можно было бы избежать, если бы они обратились к врачу за консультацией и для подбора эффективных индивидуальных препаратов, а не занимались самолечением. В РКБ призвали принимать лекарства строго по назначению медиков, правильно хранить их и строго следовать инструкции.
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