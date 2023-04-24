В столице республики стартовала литературная акция
В Улан-Удэ объявлена литературная акция «Читаем Цыден-Жапа Жимбиева», посвящённая 95-летию со дня рождения народного писателя, члена Союза писателей СССР Цыден-Жапа Жимбиева.
Участником акции может стать любой желающий. Участники могут записать небольшие видео с отрывком произведения автора и отправить на почту: [email protected] с пометкой «Читаем Жимбиева». Все участники получат электронные сертификаты. Об этом сообщает центральная городская библиотека имени И. Калашникова.
Возрастное ограничение: 0+.
В Улан-Удэ прочитают Цыден-Жапа Жимбиева
Общество, Фото:
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