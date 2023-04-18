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В Чите проведут турнир по ММА на кубок губернатора

В Чите проведут турнир по ММА на кубок губернатора
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Победители получат чемпионские пояса

В Чите с 22 по 23 апреля состоится третий региональный турнир по ММА «Кубок губернатора». За чемпионские пояса сразятся более 400 спортсменов из регионов Дальнего Востока, городов Москва, Иркутск, Новосибирск, а также из Кузбасса. В частности, в соревнованиях примут участие представители Бурятии и Якутии.

- Престиж данного турнира в том, что он единственный на Дальнем Востоке, где разыгрываются чемпионские пояса, - поделился вице-президент федерации смешанного боевого единоборства «ММА» Забайкальского края Владимир Русанов.

По информации организаторов, Чита впервые примет гостей в клетке, а не на боксёрском ковре, как проходило ранее.

Местом проведения станет физкультурно-оздоровительный комплекс Забайкальского госуниверситета. Торжественное открытие состоится 23 апреля в 11:00. Вход на турнир свободный, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Возрастное ограничение: 12+.
Чита спорт Забайкальский край ДФО смешанные единоборства ММА

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