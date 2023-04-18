В Бурятии разыграют кубок по хоккею

Турнир стартует в Улан-Удэ сегодня вечером



Сегодня, 18 апреля, в Улан-Удэ стартует первый турнир по хоккею с шайбой «Кубок IceМетр». Участие примут взрослые любительские команды республики.



За кубок сразятся команды из Улан-Удэ, Заиграевского и Кабанского районов. Сегодня вечером на льду ледовой арены «IceМетр» сыграют клубы «Онохой» и «Дорожник».



Турнир завершится 31 мая, сообщает пресс-служба арены.



Возрастное ограничение: 0+.

