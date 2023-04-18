Турнир стартует в Улан-Удэ сегодня вечером
Сегодня, 18 апреля, в Улан-Удэ стартует первый турнир по хоккею с шайбой «Кубок IceМетр». Участие примут взрослые любительские команды республики.
За кубок сразятся команды из Улан-Удэ, Заиграевского и Кабанского районов. Сегодня вечером на льду ледовой арены «IceМетр» сыграют клубы «Онохой» и «Дорожник».
Турнир завершится 31 мая, сообщает пресс-служба арены.
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В Бурятии разыграют кубок по хоккею
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