Будет отремонтирован фонтан, обустроены тротуарные дорожки и лестницы
В городе Гусиноозёрск в ближайшее время стартует благоустройство общественной территории сквера «Пионерский». Проект строительства рассчитан на два этапа. Первый этап был выбран жителями административного центра Селенгинского района путём онлайн-голосования по выбору общественных территорий в 2022 году.
- При реализации первого этапа планируется провести ремонт облицовочной части и подсветки существующего фонтана, устройство тротуарных дорожек, установку скамеек и урн, устройство лестничных маршей с организацией доступа для маломобильных групп населения, - рассказал мэр Гусиноозёрска Андрей Кудряшов.
Обновлённое пространство станет ещё одним местом, где можно провести досуг всем возрастным группам населения.
- Наконец под окнами нашего дома появится пространство для отдых и прогулок с детьми. Парк на этом месте был всегда, и он пользуется большой популярностью, так как рядом находится детский сад, детская больница, школа искусств. Очень много пожилых людей выходят на прогулки, особенно в летнее время он притягивает большое количество людей, ведь от палящего солнца можно спрятаться в тени растущих деревьев, - пояснила жительница дома расположенного в районе сквера «Пионерский».
Как сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района, 15 апреля стартовало голосование за территории для благоустройства на следующий 2024 год. Жителям города Гусиноозёрск и района снова предстоит отдать свои голоса за один из двенадцати объектов участвующих в голосовании. В их числе есть и второй этап благоустройства сквера «Пионерский», в рамках которого планируется улучшить уже существующее к тому времени пространство и установить качели диванного типа с навесами.
В Гусиноозёрске благоустроят сквер «Пионерский»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работы планируют завершить к декабрю этого года
В Бохане провели окружную спартакиаду по пяти видам спорта
Победителем стала команда Бурятского госуниверситета
В гости к командам Бурятии приехали футболисты из Усть-Ордынского округа и Монголии
В столице республики проходит региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства
Подведены итоги командного чемпионата России по настольному теннису
Турнир стартует в Улан-Удэ сегодня вечером
В республике прошёл конкурс красоты для замужних женщин и мам
Соревнования провели в Иволгинском районе
В Агинском Бурятском округе был выбран логотип соревнований по стрельбе из лука
В Забайкалье заявили об усилении работы с бездомными собаками
Отдохнуть на природе люди смогут в трёх местах
У Станислава Цыренова остались трое детей
Опасное заболевание за год выявили у 224 жителей республики
«Зоозащитников» попросят на выход?