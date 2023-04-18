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В Гусиноозёрске благоустроят сквер «Пионерский»

В Гусиноозёрске благоустроят сквер «Пионерский»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Будет отремонтирован фонтан, обустроены тротуарные дорожки и лестницы

В городе Гусиноозёрск в ближайшее время стартует благоустройство общественной территории сквера «Пионерский». Проект строительства рассчитан на два этапа. Первый этап был выбран жителями административного центра Селенгинского района путём онлайн-голосования по выбору общественных территорий в 2022 году.

- При реализации первого этапа планируется провести ремонт облицовочной части и подсветки существующего фонтана, устройство тротуарных дорожек, установку скамеек и урн, устройство лестничных маршей с организацией доступа для маломобильных групп населения, - рассказал мэр Гусиноозёрска Андрей Кудряшов.

Обновлённое пространство станет ещё одним местом, где можно провести досуг всем возрастным группам населения.

- Наконец под окнами нашего дома появится пространство для отдых и прогулок с детьми. Парк на этом месте был всегда, и он пользуется большой популярностью, так как рядом находится детский сад, детская больница, школа искусств. Очень много пожилых людей выходят на прогулки, особенно в летнее время он притягивает большое количество людей, ведь от палящего солнца можно спрятаться в тени растущих деревьев, - пояснила жительница дома расположенного в районе сквера «Пионерский».

Как сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района, 15 апреля стартовало голосование за территории для благоустройства на следующий 2024 год. Жителям города Гусиноозёрск и района снова предстоит отдать свои голоса за один из двенадцати объектов участвующих в голосовании. В их числе есть и второй этап благоустройства сквера «Пионерский», в рамках которого планируется улучшить уже существующее к тому времени пространство и установить качели диванного типа с навесами.

Гусиноозерск Бурятия благоустройство сквер ремонт

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